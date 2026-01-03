我是廣告 請繼續往下閱讀

​針對近日有特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，疑似藉此對相關人員進行恐嚇與施壓，數發部嚴正聲明，譴責任何形式的「網路肉搜」與「數位脅迫」；並第一時間與Meta等社群平台交涉，也呼籲大眾不要助長仇恨言論在數位空間的散布。根據《自由時報》報導，民進黨立委沈伯洋再度遭對岸鎖定，中國官媒與社群這幾天開始不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋在台北居住地與工作地點。數發部表示，第一時間與 Meta 等社群平台交涉下架，並譴責數位脅迫行為。數發部說明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。數發部指出，針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉，要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。數發部說，將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散布。維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。數發部提到，面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。