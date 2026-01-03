我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司曉迪發文說自己睡過頂流男星，人生沒有遺憾。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞工作室發聲明，否認和司曉迪的「睡過」說。（圖／翻攝自微博）

▲鹿晗工作室發出聲明，反駁司曉迪的睡過言論。（圖／翻攝自微博）

中國網紅司曉迪日前拋出核彈級爆料，宣稱睡過所有頂流男星，她的人生沒有遺憾。她曬出與檀健次、林更新的私密對話截圖，也點名鹿晗、范丞丞、蔡徐坤一線男星。毀滅式的爆料點名，逼得范丞丞、鹿晗藝人工作室在凌晨3點至5點間緊急發布嚴正聲明，痛批造謠並揚言提告到底。司曉迪以微博帳號「iamroosie」發文，起初先是控訴演員林更新對她造成嚴重的抑鬱影響，並標記對方工作室要求道歉。隨後話鋒一轉，她發出一篇慶生文寫道：「嘻嘻嘻姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾。」她隨即貼出多張疑似與藝人的私下互動證據。其中包含與檀健次的微信對話，對方暱稱她「nixjr」，內容涉及「你真垃圾」、「去你家」字句，她形容對方是「超級值得追的星星人」。此外，她還貼出一段疑似偷拍范丞丞的聚會影片，稱對方是「青春裡唯一喜歡的男孩」，並接連點名鹿晗、李汶翰、黃明昊、王安宇，一長串男神名單，甚至爆料王安宇正與關曉彤交往，牽連範圍之廣令人咋舌。由於爆料名單全是演藝圈頂級流量，面對如此指控，各家藝人團隊火速採取行動。范丞丞工作室於3日凌晨3點發出聲明，嚴厲澄清兩人「從未有過任何形式的單獨見面或私下往來」。聲明中解釋，雙方僅在多年前的多人聚會中出於社交禮儀有過點頭之交，指控女方偷拍侵犯隱私，並搭配臆想文字誤導大眾，目前已委託律師取證。鹿晗工作室緊接著在清晨5點發布公告，表示針對各平台的不實訊息，已完成證據固定，將透過法律途徑追究到底，並警告網友停止傳播謠言。隨後，包括林更新、黃明昊、檀健次以及被捲入緋聞的王安宇、關曉彤，皆全數否認爆料內容。不過，司曉迪本身也很有爭議，2025年2月她曾自爆和李汶翰交往的對話紀錄還有行車紀錄，控訴對方劈腿，同年10月她也在網上爆料被鋼琴家李雲迪帶到酒店，指稱對方不知道想對她做什麼事，但並沒有確界證據。