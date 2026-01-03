全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》，將於2026年2月20日至22日連續三天登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚臺南，主場在臺南都會公園，呈現三處超亮眼的主題棲息地。這次活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容，尤其首度推出夜間限定「超級之夜」。
台南市府表示，《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》將於春節檔期，2026年2月20日至22日連續三天登場，根據《Pokémon GO》官方網站表示，持有入場券的訓練家，將在活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。
🟡「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」主要資訊
日期：2026年2月20日至22日
主會場：台南都會公園（臺南市仁德區文華路二段62號）
官網：Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南
🟡「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」票價、購票平台
團體戰加值包：新台幣368元（含稅）
孵蛋加值包：新台幣368元（含稅）
城市漫步加值包：新台幣500元（含稅）
購票平台：Pokémon GO Tour官網售票處
備註：
一、活動入場券包含單日活動內容，持有入場券還能加購週五、週六、週日加值包，享受額外一天的活動內容。
二、入場券購入後無法退款，入場券數量有限，售完為止。
🟡「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」亮點一次看
亮點一：首次亮相異色「蒂安希」
異色「蒂安希」即將在《Pokémon GO》首度登場。將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。
還有其他異色寶可夢，像是異色「鑰圈兒」、異色「摔角鷹人」與異色「獨劍鞘」，「獨劍鞘」將於一星團體戰登場，而「鑰圈兒」與「摔角鷹人」則會於10公里蛋中孵化。此次訓練家孵化異色「鑰圈兒」與異色「摔角鷹人」的機率都會提高。
亮點二：三大主題棲息地
而臺南都會公園也將在現實中首次公開三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發。臺南都會公園場內更是特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型。
三大主題棲息地寶可夢出現時間：
中央村莊：10:00～11:00、14:00～15:00
山脈地帶：11:00～12:00、15:00～16:00
海岸研究所：12:00～13:00、16:00～17:00
亮點三：全新「超級之夜」
臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，有別以往，這次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，超級之夜將可讓玩家多2小時的時間在園區繼續抓寶可夢、參加超級團戰，並解鎖一個限時調查任務。
超級之夜票價：新台幣529元（含稅）
活動時間：17:00～19:00
購票平台：Pokémon GO Tour官網售票處
亮點四：「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」限定造型皮卡丘
活動期間，「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」會不定時出沒，幸運的話可以在野外地圖碰到，每日拍攝GO Snapshot，最多可獲得12次活動主題的驚喜相遇。
資訊來源：Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南、台南市府
