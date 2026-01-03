2026跨年最大場、最歪話題全出現在台東，《東！帶我走》跨年晚會卡司一次排開超豪華：玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱 & 100%、A-Lin、張惠妹，不只流程打破傳統，連跨年後的話題持續延燒，其中A-Lin在台上高喊「中正路52號是初戀」意外掀起全台搜尋潮，甚至讓該地址被網友做成Google地標，房東本人還跳出來崩潰求救：「我是跨年唯一受災戶！」成為今年跨年最離奇爆笑後續。
A-Lin初戀「中正路52號」 房東崩潰出面
「中正路52號」事情源頭是指A-Lin在台東跨年夜的超ㄎㄧㄤ狀態，她在台上聊天一路失速，先把中央山脈拿來綵排排隊分隔線，又把歌詞「那嚕ONE」唱到「那嚕7-11」，煙火講成放鞭炮，還不斷嚷著要喝飲料（酒），最後突然切到初戀模式，直接脫口「中正路52號」，自爆第一次談戀愛就在那裡，「第一次談戀愛就是在那邊，第一次談戀愛的對象給我喝維士比在那邊，在那邊的第幾棵樹，真的、我一踏上這邊初戀的感覺！」一踏上台東就有初戀的感覺讓台下笑到不行，網路直接炸鍋。
「中正路52號」笑哏一出，很快出現後遺症，一名自稱是該地址房東的林伯現身Threads表示：「A-Lin沒事說什麼台東市中正路52號，害我電話被認識的記者們打爆了！林伯是房東...」還一一到相關貼文留言自嘲是「跨年唯一受災戶」，沒想到網友不但沒停，反而繼續補刀，輪流留言「你是不是給她喝維士比的那位？」、「這地點黃甘霖（A-Lin老公）不喜歡吧」，整串歪到不行。
Google地圖出現一堆A-Lin戀愛地標 打A-Lin就有
更誇張的是，有網友真的跑去Google地圖操作，把中正路52號相關內容做成戀愛地標：A-Lin第一次喝維士比、A-Lin初戀約會地點、A-Lin初戀樹，留言區全笑瘋：「2026最新打卡景點」、「看留言笑到肚子好痛」，通通變成全民的跨年迷因，讓台東跨年在倒數之後，還意外多了全台都在找的神祕地址。
