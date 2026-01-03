超商春節福袋之戰開打先別急著入手！7-11春節福袋1月7日開賣前，先驚喜推出「聖誕福袋買一送一」優惠，只限1月2日、3日兩天，共計有45款福袋，原價自399元至999元，相當於買一送一只要200元就能入手，若再搭配滿額贈購物金優惠，相當於不用200元購入，福袋內含有餅乾糖果、優惠券，且抽獎券序號最後登錄日期為1月5日，現在入手還趕得上最後期限。《NOWnews》整理7-11聖誕福袋買一送一特價清單、全台庫存查詢辦法一覽。
🟡7-ELEVEN聖誕福袋買一送一
7-11聖誕福袋出清優惠來了，限定1月3日門市「聖誕福袋」買一送一優惠。且可搭配1月6日前，指定商品結帳金額滿222元，可額外獲得30元購物金（下一筆消費可用）。
📍福袋買一送一優惠清單
◾原價399元：DINOTAENG抽繩大托特包、DINOTAENG絨毛開窗提袋
◾原價499元：抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾（共7款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、咖波、史迪奇
◾原價499元：抽繩大托特包+大臉化妝包（共1款）：拉拉熊
◾原價499元：絨毛開窗提袋+大臉化妝包（共8款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇
◾原價899元：雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被：DINOTAENG
◾原價999元福袋：雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套（共8款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇
◾原價999元福袋：54L桌板兩用大摺疊購物車（共9款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇、DINOTAENG
◾原價999元福袋：17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘（共9款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇、DINOTAENG
📍7-11福袋全台庫存
7-11福袋買一送一，不一定要相同品項，不過已價低者送，因此建議選擇兩款售價差不多的，而7-11 APP也已經把各店庫存通通列出，只要點進「i地圖」，選擇「聖誕福袋」，就可以看到各店開運福袋的庫存狀況，不過實際庫存仍依店內狀況為準。
🟡超商2026春節福袋陸續登場
而超商2026春節福袋也已經全部公開，考量到2026年春節將落在2月底，因此今年福袋打破1月1日開賣的慣例，7-11福袋、全家便利商店IP款福袋皆調整至1月7日開賣，其中最低價的是1月8日開賣的OK超商199元春節福袋；另外，已搶先開賣的萊爾富200元福袋則是驚喜大升級，從紙袋改為可重複使用的保冷袋，，實用性大增，被不少民眾評為高CP值必收款。《NOWNEWS》也同步整理四大超商福袋的 內容物、開賣時間與大獎資訊，一次帶讀者掌握。
資料來源：7-11
