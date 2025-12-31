超商2026春節福袋已經全部公開！考量到2026年春節將落在2月底，因此今年福袋打破1月1日開賣的慣例，7-11福袋、全家便利商店IP款福袋皆調整至1月7日開賣，其中最低價的是1月8日開賣的OK超商199元春節福袋；另外，已搶先開賣的萊爾富200元福袋則是驚喜大升級，從紙袋改為可重複使用的保冷袋，，實用性大增，被不少民眾評為高CP值必收款。《NOWNEWS》也同步整理四大超商福袋的 內容物、開賣時間與大獎資訊，一次帶讀者掌握。
🟡全家便利商店
📍開賣時間：基本款已開賣、IP款1月7日開賣
📍福袋款式：249元、399元、599元、799元、999元、1599元，6種價格共有41款組合
📍福袋怎麼買最便宜？即起至2026年1月13日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP集章趣活動，購買一個福袋可獲得一個章，集滿2個章可兌換50元購物金（消費滿200元折抵）
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
◼️立即開獎區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
今年最基本款的福袋維持249元，且跟往年不同的是，今年有三款可選擇，包括「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」，都內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品；福運抽獎券。全家春節福袋41款！249元～1599元全開箱
🟡7-ELEVEN
📍開賣時間：1月7日凌晨0點起
📍福袋款式：共計130款，推出從499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格帶
📍「福袋」獎項：大獎包括Tesla MODEL Y （3台）； 2名甜蜜約定5兩黃金（市價160萬）；三獎 1名精品KELLY包（市價99萬）；特別獎2026國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值126萬）
📍「歡樂包」獎項： 抽10名哆啦A夢黃金墜飾（價值24800元）；蠟筆小新款抽獎獎項， 10名2萬點OPENPOINT點數
📍福袋怎麼買最便宜？自1月7日起至1月12日，持指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1111元立折125元；1月10日起至12日使用uniopen聯名卡可再享滿1111元立折125元。
購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1111元好禮3選1，包含UNIDEISIGN衛生紙、白蘭茶樹除菌洗衣精、ANNA SUI&KITTY聯名時尚提袋；滿1711元再加贈泰山玄米油。
7-ELEVEN今年破紀錄推出破百款福袋、歡樂包，差別僅在於抽獎獎品，價位由低至高得抽獎次數為1次、2次、3次、4次、5次、6次。
其中最低價的「基本款」福袋，維持去年的價格499元，有「燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗」、「大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒」、「BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋」三種組合可以選，內含有同款IP紅包袋，且同樣有零食餅乾、品牌優惠券、抽獎機會。7-11春節福袋1/7開賣！499元～1999元全開箱
🟡萊爾富
📍開賣時間：即日起至售完為止
📍福袋款式：100元馬年發財卡、200元馬年福袋、799元楽玩多福箱、799元3C福袋
📍刮刮卡大獎：
◼️壹獎：iPhone 17（3名）
◼️貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
◼️參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
◼️肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
◼️伍獎：LG 12L除濕機（10名）
◼️陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
◼️柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
◼️其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍登陸序號抽獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25；台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
今年萊爾富福袋大獎同樣祭出台積電股票外，還有輝達500股，最低價只要花100元買刮刮卡，就能參與抽獎；至於福袋今年最大亮點是外袋不使用紙袋了，改為可重複使用的保冷袋，共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，並額外加贈隨機好禮，內含禮品總價值更超過200元。
🟡OK超商
📍開賣時間：1月8日開賣
📍福袋款式：199元「OK 馬上發財福袋」、799元「3C 福袋」兩款
📍大獎：頭獎為黃金金條，另包含可口可樂獨家商品、實用家電、3C 產品與 OKmart 禮券等多項好禮
OK福袋去年售價調整至199元，雖從168元漲價至接近200元，不過仍為全台最低價福袋，內含7款正貨糖餅、飲料，並附贈刮刮卡一張，主打「袋袋有獎」，只要不用200元就可以抽黃金大獎，且同步推出的兩款 799 元 3C 福袋，則鎖定實用型消費族群，提供跨年到新春的升級選擇。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、OK超商
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍開賣時間：基本款已開賣、IP款1月7日開賣
📍福袋款式：249元、399元、599元、799元、999元、1599元，6種價格共有41款組合
📍福袋怎麼買最便宜？即起至2026年1月13日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP集章趣活動，購買一個福袋可獲得一個章，集滿2個章可兌換50元購物金（消費滿200元折抵）
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
◼️立即開獎區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
今年最基本款的福袋維持249元，且跟往年不同的是，今年有三款可選擇，包括「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」，都內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品；福運抽獎券。全家春節福袋41款！249元～1599元全開箱
📍開賣時間：1月7日凌晨0點起
📍福袋款式：共計130款，推出從499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格帶
📍「福袋」獎項：大獎包括Tesla MODEL Y （3台）； 2名甜蜜約定5兩黃金（市價160萬）；三獎 1名精品KELLY包（市價99萬）；特別獎2026國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值126萬）
📍「歡樂包」獎項： 抽10名哆啦A夢黃金墜飾（價值24800元）；蠟筆小新款抽獎獎項， 10名2萬點OPENPOINT點數
📍福袋怎麼買最便宜？自1月7日起至1月12日，持指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1111元立折125元；1月10日起至12日使用uniopen聯名卡可再享滿1111元立折125元。
購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1111元好禮3選1，包含UNIDEISIGN衛生紙、白蘭茶樹除菌洗衣精、ANNA SUI&KITTY聯名時尚提袋；滿1711元再加贈泰山玄米油。
7-ELEVEN今年破紀錄推出破百款福袋、歡樂包，差別僅在於抽獎獎品，價位由低至高得抽獎次數為1次、2次、3次、4次、5次、6次。
其中最低價的「基本款」福袋，維持去年的價格499元，有「燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗」、「大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒」、「BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋」三種組合可以選，內含有同款IP紅包袋，且同樣有零食餅乾、品牌優惠券、抽獎機會。7-11春節福袋1/7開賣！499元～1999元全開箱
📍開賣時間：即日起至售完為止
📍福袋款式：100元馬年發財卡、200元馬年福袋、799元楽玩多福箱、799元3C福袋
📍刮刮卡大獎：
◼️壹獎：iPhone 17（3名）
◼️貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
◼️參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
◼️肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
◼️伍獎：LG 12L除濕機（10名）
◼️陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
◼️柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
◼️其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍登陸序號抽獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25；台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
今年萊爾富福袋大獎同樣祭出台積電股票外，還有輝達500股，最低價只要花100元買刮刮卡，就能參與抽獎；至於福袋今年最大亮點是外袋不使用紙袋了，改為可重複使用的保冷袋，共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，並額外加贈隨機好禮，內含禮品總價值更超過200元。
📍開賣時間：1月8日開賣
📍福袋款式：199元「OK 馬上發財福袋」、799元「3C 福袋」兩款
📍大獎：頭獎為黃金金條，另包含可口可樂獨家商品、實用家電、3C 產品與 OKmart 禮券等多項好禮
OK福袋去年售價調整至199元，雖從168元漲價至接近200元，不過仍為全台最低價福袋，內含7款正貨糖餅、飲料，並附贈刮刮卡一張，主打「袋袋有獎」，只要不用200元就可以抽黃金大獎，且同步推出的兩款 799 元 3C 福袋，則鎖定實用型消費族群，提供跨年到新春的升級選擇。