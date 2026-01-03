中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律來台發展近2年，今（3）日突傳來噩耗，宣告爸爸過世，「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。」也因為此事，邊荷律取消今早原定公開活動，於社群IG向粉絲道歉，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中信兄弟陷入1比3落後，邊荷律深夜開直播遭留言「GoGo Rakuten」踢館，卻以一句「你真的好羨慕」萌化全場。她隨後怒喊「中信最強」，被粉絲封為「最萌護象戰神」，成為象迷最強士氣擔當。（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）
▲邊荷律（如圖）爸爸過世，發文悲痛喊：「目前仍在極度慌亂與悲痛之中！」（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）
邊荷律爸爸過世！悲痛喊：極度慌亂

邊荷律今早原定出席開幕活動，怎料無預警得知爸爸過世消息，緊急向廠商取消行程，「今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」

邊荷律於社群IG喊道：「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。」

▲乖姐
▲邊荷律因爸爸過世緊急取消活動，經紀人乖姐發聲。（圖／翻攝自乖姐IG）
然而，今下午4時許，邊荷律的經紀人乖姐也在IG動態發聲，表示對方今搭乘高鐵前往台中到一半，接到電話得知爸爸過世，緊急返韓處理相關事宜，「謝謝到場支持粉絲的諒解，再次謝謝天使客戶的體諒，祝福客戶開幕成功順利！」

🔺邊荷律社群全文

今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。
對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，
我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。
目前仍在極度慌亂與悲痛之中，
無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。
待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。
也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。
再次感謝大家的體諒與陪伴。

🔺資料來源－
邊荷律IG

相關新聞

邊荷律語言錯亂！對韓國粉絲脫口中文　下秒自己掌嘴反應超可愛

獨／廉世彬被性騷？邊荷律、李丹妃也遭波及　乖姐鬆口真實狀況

快訊／邊荷律爸爸過世！135字悲痛喊：極度慌亂　取消活動急道歉

邊荷律爸爸1／5出殯！她淚奔殯儀館：都來弔唁　安葬地、訃聞曝光