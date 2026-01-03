快訊／邊荷律爸爸過世！135字悲痛喊：極度慌亂　取消活動急道歉

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律來台發展近2年，今（3）日突傳來噩耗，宣告爸爸過世，「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。」也因為此事，邊荷律取消今早原定公開活動，於社群IG向粉絲道歉，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」
邊荷律爸爸過世！悲痛喊：極度慌亂
邊荷律今早原定出席開幕活動，怎料無預警得知爸爸過世消息，緊急向廠商取消行程，「今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」
邊荷律於社群IG喊道：「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。」
然而，今下午4時許，邊荷律的經紀人乖姐也在IG動態發聲，表示對方今搭乘高鐵前往台中到一半，接到電話得知爸爸過世，緊急返韓處理相關事宜，「謝謝到場支持粉絲的諒解，再次謝謝天使客戶的體諒，祝福客戶開幕成功順利！」
🔺邊荷律社群全文
今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。
對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，
我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。
目前仍在極度慌亂與悲痛之中，
無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。
待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。
也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。
再次感謝大家的體諒與陪伴。
🔺資料來源－
邊荷律IG
