邊荷律爸爸過世！中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律今（3）日悲痛宣告爸爸離世，透露爸爸將在本月4日入殮、5日出殯，並長久安葬於仁川家族公園（慈恩塔），稍早她透過社群IG再發聲，「目前我人在海外，已經預訂了能夠前往韓國的最快航班，預計今晚9點多才能抵達殯儀館，從這麼遠的地方趕來，路途一定不輕鬆，如果情況允許，希望大家能前來弔唁！」心情沉重無比。
邊荷律爸爸1／5出殯！淚奔殯儀館：希望大家都來弔唁
邊荷律透過社群IG動態表示，「目前我人在海外，已經預訂了能夠前往韓國的最快航班，預計今晚9點多才能抵達殯儀館，從這麼遠的地方趕來，路途一定不輕鬆，如果情況允許，希望大家能前來弔唁，或是僅以一份心意陪伴，我也由衷感謝！」引來許多球迷打氣。
邊荷律也透露爸爸將在本月4日入殮、5日出殯，並長久安葬於仁川家族公園（慈恩塔），「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意，也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。」
邊荷律緊急返韓處理後事！乖姐心痛發聲：謝謝粉絲諒解
另一方面，今下午4時許，邊荷律的經紀人乖姐在IG動態發聲，表示對方今搭乘高鐵前往台中到一半，接到電話得知噩耗，緊急返韓處理相關事宜，「謝謝到場支持粉絲的諒解，再次謝謝天使客戶的體諒！」《NOWNEWS今日新聞》記者也傳訊關心，乖姐簡短回覆「謝謝。」
🔺邊荷律社群全文
今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。
對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，
我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。
目前仍在極度慌亂與悲痛之中，
無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。
待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。
也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。
再次感謝大家的體諒與陪伴。
🔺資料來源－
邊荷律IG
