我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣警方巡邏時，發現一名44歲的潘姓男子形跡可疑，上前盤查發現男子是通緝犯，因為之前酒駕被判刑3個月，員警將他上銬要逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因為他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥，他擔心他去坐牢妻子就沒人照顧。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住痛哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。綜合媒體報導，花蓮吉安分局員警日前在路上巡邏，發現一名潘姓男子形跡可疑，遂將他攔下查看證件，但他不但沒帶，連身分證字號都不願說，持續追問才發現原來他是一名酒駕通緝犯。原來潘姓男子的妻子，癱瘓臥病在床整整7年，他一直用心照顧，但因為酒駕，無法負荷高額罰金，被判刑3個月，又擔心入獄後妻子沒人照顧，帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯。「我老婆現在人不舒服，我趕快要回去看一下，她全癱。」吉安分局太昌所代理所長祝世霖表示，潘男向警方表示其妻臥病在床，急需人員協助換藥照護，員警基於人道考量，在警力戒護下陪同他返家。據了解，44歲的潘男7年前在桃園酒駕，被判刑3個月，但他沒有錢繳罰金，又因為妻子癱瘓在床，擔心沒人照顧，索性從桃園搬到花蓮，靠打零工維生，躲避查緝，身上沒有什麼錢，被逮時只剩1000多元。花蓮縣議員魏嘉賢也到里長一起到其住處關心潘妻。魏嘉賢在臉書發文表示，在法律與現實之間，有時更需要一份理解與溫柔：「請這位先生放心，雖然他暫時無法陪在身邊，但這份責任，我們會一起協助。願我們都能成為那個在雨天為人撐傘的人」。