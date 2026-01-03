每年新春時刻總是會有一波福袋話題，今年萊爾富、全家接續開賣之後都廣受好評，7-11下週也要開賣IP聯名福袋，讓不少人都非常期待。然而最近在社群上又掀起討論的則是「屈臣氏福袋」，只低調推出2款，也沒有特別廣告，是內行人每年一定會鎖定的好物，今年才剛開賣3天又爆出好評，不少人大讚：「這根本太便宜了！買到就回本啦！」
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「屈臣氏又低調推出新年福袋了哦！我買的是688元的手推車，超可愛的！內容物還有面紙、濕紙巾、面膜等，CP值超級高」、「屈臣氏的688元推車福袋會不會太便宜！直接看到就入手了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「每年都有很低調，一下就賣光了」、「我們家這邊已經完售了....為何每年都不多出一點TAT」、「688元的聯名IP推車根本太划算，買到就回本了」、「我幾乎每年都會去買屈臣氏的福袋，數量不多，每年都賣光光」、「屈臣氏的福袋真的是超強的，不過量都很少就是了」、「我家附近屈臣氏賣完了啦.....誰能幫我代購推車啊！」
屈臣氏公認「最強低調福袋」！連續3年好評：買到就回本
事實上，這也不是屈臣氏第一次推出這麼優質的福袋，2024年先是米奇聯名行李箱999元、2025年推出777元行李箱、太空棉被福袋都廣受好評，最終都低調完售，基本上都是買到就回本系列，由於量體並不像超商那麼大，單店數量可能都只有幾個，常常有民眾撲空，也是內行人每年元旦必買、公認最強的福袋選擇之一。
今年2026年，屈臣氏一樣有推出馬年新春福袋，今年是售價688元的Dinotaeng聯名手推車，內含8項好禮以及刮刮卡1張，總價值超過2500元；另外一款則是1188元的聯名兔兔行李箱組，有一大一小通通帶回家，內含9項好禮以及6項品牌優惠券，加上刮刮卡2張，總價值超過5000元，不少人買到都大讚CP值實在太高。
屈臣氏馬年新春福袋要搶碰運氣！刮刮卡獎項一次看
《NOWNEWS》記者過去2年踩點屈臣氏都沒有成功到買到福袋過，今年一看到688元的手推車超心動，到住家附近2間屈臣氏詢問，店員都表示已經完售，再度第三年槓龜！看來明年如果想要買屈臣氏福袋的話，真的要1月1日元旦開門就殺進去，不然就得到處巡店碰運氣了！
而雖然屈臣氏的福袋沒有像全家、7-11、萊爾富抽百萬汽車、股票，不過刮刮卡也是可以玩集字遊戲，刮開遊戲區內獲得好運文字，如果可以集齊指定文字，直接送雙人來回機票，最大頭獎是「馬達加斯加雙人來回機票」。另外遊戲區抽機票如果槓龜，還有保底人人有獎好運金，刮開下方第二區有機會獲得$38、$58、$388或者$888折扣金！
🟡2026屈臣氏新年福袋刮刮卡獎項
📍頭獎：馬達加斯加雙人來回機票
📍貳獎：馬爾地夫雙人來回機票
📍參獎：羅馬雙人來回機票
📍肆獎：馬來西亞雙人來回機票
📍伍獎：澎湖馬公雙人來回機票
📍陸獎：泰式馬殺雞按摩招待券
📍保底獎：$38、$58、$388或者$888折扣金
資料來源：屈臣氏官網
