「屈臣氏的688元推車福袋會不會太便宜！直接看到就入手了」。

▲屈臣氏今年新春福袋又低調推出兩款，分別是688元手推車以及1188元二合一行李箱組合，引爆網友討論。（圖/Threads）

屈臣氏公認「最強低調福袋」！連續3年好評：買到就回本

2024年先是米奇聯名行李箱999元、2025年推出777元行李箱、太空棉被福袋都廣受好評

▲屈臣氏去年超可愛777元熊大蘋果行李箱福袋，推出後也是廣受好評，低調完售。（圖/Threads）

今年是售價688元的Dinotaeng聯名手推車

另外一款則是1188元的聯名兔兔行李箱組，有一大一小通通帶回家

▲屈臣氏2026新春福袋折疊推車只要688元，超可愛聯名Dinotaeng，內容物總價值超過2500元，買到就回本。（圖/Threads）

屈臣氏馬年新春福袋要搶碰運氣！刮刮卡獎項一次看

到住家附近2間屈臣氏詢問，店員都表示已經完售，再度第三年槓龜！

刮開遊戲區內獲得好運文字，如果可以集齊指定文字，直接送雙人來回機票，最大頭獎是「馬達加斯加雙人來回機票」。

▲屈臣氏馬年新春福袋1188元雙合一行李箱款，購買福袋內都有刮刮卡，除了有保底獎折抵金外，有機會中馬達加斯加雙人來回機票。（圖/Threads）

🟡2026屈臣氏新年福袋刮刮卡獎項