怒駁斥司曉迪！鹿晗、范丞丞工作室硬起來：追究到底

司曉迪毀滅爆料鹿晗、林更新、范丞丞！中國網紅司曉迪近日於微博爆出自己與鹿晗、范丞丞、林更新等多名男星有親密關係，其中1張疑似跟鹿晗的躺床照最為驚人，今（3）日稍早司曉迪又於社群X發聲，預告加碼公開與范丞丞的親密影片，甚至喊話鹿晗的粉絲，「粉絲不用攻擊我了，我們並沒有仇恨，甚至我比妳們更喜歡他。」語氣大言不慚，勢必為中國娛樂圈帶來一場風暴。司曉迪今凌晨透過社群揭開黑幕，「嘻嘻嘻姐30（歲）了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」，曬出一張疑似與鹿晗躺在床上的合照，還有多張與檀健次、林更新、范丞丞的對話紀錄截圖，掀起輿論巨浪。今下午2點許，司曉迪轉移陣地到X，率先發布貼文，「後續爆料沒辦法再微博繼續發布了，我的微博文章內容已經全部被刪除了，到時候會在X把剩餘的聊天記錄、還有我跟范丞丞的親密影片發布」，一言一行相當猖狂。接著，司曉迪再曬出與鹿晗的躺床照，配上文字寫道：「他的粉絲不用攻擊我了，我們並沒有仇恨，甚至我比你們更喜歡他」，看來面對廣大輿論及抨擊，司曉迪絲毫不畏懼，決心憑一己之力揭開眾男星的私密生活樣貌。事實上，司曉迪這波深夜爆料波及眾多男藝人，包括檀健次、林更新、范丞丞、蔡徐坤、黃明昊、周奇、吳亦凡等，甚至爆料關曉彤跟男星王安宇交往，惹得眾人逐一出面闢謠，事件鬧得沸沸揚揚，為中國娛樂圈帶來風暴。對此，鹿晗、范丞丞、林更新等均透過官方工作室發表聲明，強調所有平台涉及的不實言論均已蒐證完成，「鄭重提醒廣大網友、任何透過個人臆測等方式編造、傳播及擴散的行為，均須承擔相關法律責任。」語氣堅定。