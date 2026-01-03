我是廣告 請繼續往下閱讀

麥香奶茶瓶裝「黃色、藍色」有何差別？內行指出它不同

▲過去有民眾針對麥香寶特瓶裝，黃色包裝「錫蘭奶茶」，和藍色包裝「阿薩姆奶茶」的差異感到不解。（圖／路上觀察學院臉書）

也有人提到「其實就是所使用的紅茶是不同種類」

麥香阿薩姆奶茶、錫蘭奶茶差在哪？官網正解藏10年

▲統一旗下麥香系列在1983年推出，除了經典的鋁箔包系列，還有推出寶特瓶裝。（圖／統一集團官網）

「阿薩姆奶茶」是選用麥芽甜香與渾厚飽滿特性的阿薩姆紅茶葉，結合焙炒大麥、乳粉與煉乳調配，口感上呈現較為濃郁甜香。

錫蘭奶茶」是選用芬芳香氣與口感渾厚的錫蘭紅茶葉，結合焙炒大麥與乳粉，口感上不同於阿薩姆奶茶的濃郁，呈現較香滑醇順

▲麥香阿薩姆奶茶口感上呈現較為濃郁甜香，麥香錫蘭奶茶呈現較香滑醇順。（圖／麥香臉書）

麥香阿薩姆奶茶、錫蘭奶茶哪款好喝？實測真實評價曝光

阿薩姆奶茶喝起來比較耐喝，不會太快就感到甜膩，就算沒保冰也不會變難喝；錫蘭奶茶雖然喝起來較香，茶味比較重且偏甜