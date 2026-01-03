麥香奶茶是台灣經典飲料，除了經典的鋁箔包裝以外，旗下還有推出寶特瓶裝，其中就分黃色款「錫蘭奶茶」和藍色款「阿薩姆奶茶」，但過去就有民眾表示，不理解這兩款商品究竟有何差別？根據統一集團官網解釋，兩款除了選用茶葉不同以外，在製作方法上也有不同，錫蘭奶茶使用大麥與乳粉調配、阿薩姆奶茶則是利用乳粉與煉乳，導致錫蘭奶茶茶味重、阿薩姆奶茶較有奶香等口感差異。
麥香奶茶瓶裝「黃色、藍色」有何差別？內行指出它不同
有網友在Threads納悶發問，表示麥香奶茶寶特瓶分有兩種款式，其一是黃色包裝「錫蘭奶茶」，另一款則是藍色包裝「阿薩姆奶茶」，但兩者究竟有何差別，是他一直以來都不理解的。
問題曝光後，隨即引來眾人給出答案，「紅茶味的差別，我比較喜歡喝阿薩姆奶茶」、「真的有差，覺得藍色的偏比較奶味重一點」、「身為一個資深麥香粉，我只能說藍色是無敵的」，也有人提到「其實就是所使用的紅茶是不同種類」。
麥香阿薩姆奶茶、錫蘭奶茶差在哪？官網正解藏10年
據了解，統一旗下麥香系列是在1983年推出，由當年任職統一企業郭經理到台中縣向友人請益而誕生，推出至今深受消費者喜愛，成為台灣長銷飲料。不過麥香系列下的飲品，除了鋁箔包麥香奶茶、麥香紅茶、麥香綠茶以外，寶特瓶裝還有推出阿薩姆奶茶、錫蘭奶茶兩大經典產品，長存飲料市場10年以上。
麥香奶茶瓶裝「阿薩姆奶茶」，最早品名是水沙連奶茶，後來更名重新推出變成現在的阿薩姆奶茶。根據統一官網介紹，就有提到「阿薩姆奶茶」是選用麥芽甜香與渾厚飽滿特性的阿薩姆紅茶葉，結合焙炒大麥、乳粉與煉乳調配，口感上呈現較為濃郁甜香。
至於黃色包裝的「錫蘭奶茶」，最初原本是舞鶴奶茶，後來重新推出變成現在的錫蘭奶茶，「錫蘭奶茶」是選用芬芳香氣與口感渾厚的錫蘭紅茶葉，結合焙炒大麥與乳粉，口感上不同於阿薩姆奶茶的濃郁，呈現較香滑醇順。
麥香阿薩姆奶茶、錫蘭奶茶哪款好喝？實測真實評價曝光
麥香瓶裝「阿薩姆奶茶」、「錫蘭奶茶」兩款口感究竟有什麼差別？又是哪罐比較好喝呢？《NOWNEWS》記者實測，發現阿薩姆奶茶比起鋁箔包裝多出了奶香味，麥芽香氣更加明顯，甜度適中；錫蘭奶茶部分如同珍珠奶茶般，大麥味和麥芽糖香明顯，多出一個特別的茶味，比起藍色款茶香味更重。
但記者實測認為，阿薩姆奶茶喝起來比較耐喝，不會太快就感到甜膩，就算沒保冰也不會變難喝；錫蘭奶茶雖然喝起來較香，茶味比較重且偏甜。但究竟哪款比較好喝，評價還是見仁見智，依個人口感有所不同。
資料來源：統一集團官網
