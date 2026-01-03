我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方在少年身上搜出打火機，但沒有發現香菸等物品，也未查獲其他危險物品。（圖／翻攝畫面）

新北永和頂溪捷運站今（3）日上午9時許發生一起火警，一名15歲少年疑似在站內點燃衛生紙後丟入垃圾桶，引發悶燒，隨後搭乘捷運離開現場。所幸站務人員即時發現並撲滅火勢，警方循線追查後，約1小時內在台北市圓山捷運站將少年攔獲，並在其身上發現打火機，警詢後將依公共危險等罪嫌移送新北地院少年法庭審理，少年表示「好玩」才點燃衛生紙丟進捷運站內垃圾桶。永和警分局後續表示，當時該男子疑將點燃手上的物品，丟棄於垃圾桶內引發悶燒；頂溪捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報。台北市政府警察局中山分局圓山所，隨即於圓山捷運站攔截該男子到案。據了解，警方在其身上發現打火機，但沒有發現香菸等物品，也未查獲其他危險物品，少年在便利商店買防風型打火機，稱想試試效果，先點燃手上的物品，接著隨手丟進垃圾桶，立即引發火勢。處置作為方面，警方表示，分局於8點50分獲報後，即時至台北市將該少年帶返偵辦，全案依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送臺灣新北地方法院少年法庭。