我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署在所屬屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華說明該分署成立銀髮就業服務專區的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署在所屬屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署2日，在該分署所屬屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區，期藉由更密集的服務據點，以提供高雄、屏東、澎湖、台東地區銀髮求職者更即時的就業服務。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動力發展署高屏澎東分署為強化銀髮就業服務網絡，讓銀髮朋友在熟悉的生活圈就能獲得完善的求職協助，乃在該分署所屬屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區，藉由更密集的服務據點，提供銀髮求職者更即時的就業服務，進一步完善高、屏、澎、東地區銀髮就業服務量能。郭耿華說，此次在屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區，使高、屏、澎、東地區整體服務量能更進一步擴大，截至今(115)年1月整體銀髮就業服務據點及專區已有9處，貼近銀髮求職者在地需求。郭耿華並說，高屏澎東分署運用勞動部「5050就業網絡合作計畫」，攜手衛生福利部、教育部、經濟部等8個部會之資源，透過補助機制共同推動中高齡及高齡人力再運用，截至去(114年)已成功輔導19家單位參與計畫，協助中高齡者及高齡者提升就業準備力，以增進重返職場之信心。郭耿華指出，屏東就業中心及潮州就業中心就業服務專區，將提供55歲以上或已退休的銀髮民眾一對一諮詢服務，由輔導員協助瞭解求職阻礙、職業能力與興趣，並透過辦理就業促進課程，幫助提升就業自信，讓銀髮朋友在輕鬆友善的服務中，踏出重返職場的第一步。郭耿華並指出，隨著高齡人口持續成長，企業對銀髮勞動力的需求亦日益增加，銀髮族回流勞動市場的意願亦逐年提升，高屏澎東分署為回應勞動力變化趨勢，自105年起逐步建構區域銀髮服務網絡，包括設置高屏澎東區銀髮人才資源中心1處，輔導高雄市、屏東縣及台東縣政府設立銀髮人才服務據點4處，並在台東及澎湖就業中心設立銀髮就業服務專區2處，並在該分署所屬屏東就業中心及潮州就業中心掛牌，成立銀髮就業服務專區，持續擴增在地服務量能。