▲司曉迪過去曾爆料李雲迪曾私約她後又把她拉黑，現已刪文。（圖／翻攝自微博）

中國網紅司曉迪於2026年開春深夜投下震撼彈，不僅發文宣稱「頂流全睡過」，更點名鹿晗、林更新、范丞丞、檀健次多位男星，引發娛樂圈大地震。事實上，這位自稱患有抑鬱症的顏值博主並非首次興風作浪，回顧她過去2年的成名之路，從被指為秦霄賢小三後反轉聯手正宮，到曬出李汶翰轉帳紀錄，試圖戳破男方 形象，再到指控鋼琴王子李雲迪約完拉黑，司曉迪始終以毀滅式爆料遊走於演藝圈邊緣。以下為《NOWNEWS今日新聞》盤點的司曉迪三大知名黑歷史。司曉迪活躍於中國社交平台，網名包括「糯唧小肉」、「siixiiaodii」或「lulalularou」，定位為高顏值內容創作者。她2010年12月開始使用微博，2024年8月才正式轉戰抖音平台發布影片作品，其內容多圍繞在外貌展示與個人形象。但真正讓司曉迪成為大眾焦點，不是她的外貌和創作，而是其捲入的一連串演藝圈情感糾紛。她以作風大膽著稱，習慣透過公開私密聊天記錄、影像資料證據，以此主張自身權益。但也讓她多次置身於輿論風暴中心，成功製造持續性話題，原本只是普通的顏值博主，但卻成為娛樂圈聞風喪膽的話題人物。司曉迪最初獲得大眾觀眾是2024年9月，當時她被辛雨錫曝光是男星秦霄賢的出軌對象，不過後來出現驚人反轉，司曉迪並未與正宮辛雨錫互撕，反而選擇與她站在同一陣線，共同發聲要求男方道歉。直到2025年10月29日，司曉迪仍公開在抖音發文表示，自己唯一感謝秦霄賢的事，就是通過他認識了辛雨錫。2025年年初，司曉迪將砲火轉向另一位男星李汶翰。她在2月14日情人節當天，爆料李汶翰與多人保持曖昧關係，試圖戳破男方形象。同年10月17日，她曬出一筆與李汶翰的微信轉帳紀錄，雖然未明說用途，但此舉立即引發多方猜測與討論，試圖戳破男方形象，成功製造話題。在曬出李汶翰轉帳紀錄的兩週後，2025年10月30日，司曉迪再爆猛料，發文指控被知名鋼琴家李雲迪帶到酒店，不知道當晚對方有沒有對她做出什麼事情，但當她試圖再次聯繫對方時，卻發現自己已被拉黑。不過這篇貼文發出後不久，10月31日就被刪除，留給外界滿腹疑問。兩年來司曉迪總有大規模報六，2026年也不例外，她在1月3日凌晨自稱因被多名男藝人當作玩物，導致患上嚴重抑鬱症，並爆料與林更新、鹿晗、范丞丞、檀健次頂流男星存在私密關係，直言活到現在30歲的人生，已沒有遺憾。此舉逼得涉及的多位明星工作室連夜發布聲明闢謠，范丞丞工作室也在凌晨3點發文澄清，表示兩人僅是多年前多人聚會上的點頭之交，指控女方偷拍並看圖說故事。鹿晗工作室則在清晨5點多發出嚴正聲明，強調已完成證據固定，將追究一切毀謗責任。檀健次工作室隨後也跟進，表示將採取必要措施維權。這起風波，讓霧裡看花的中國粉絲，封司曉迪為「司爺」，也讓司曉迪的名字和「娛樂圈核彈」劃上等號。