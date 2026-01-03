知名連鎖香港點心店「添好運」2026年將持續推出「點心放題活動」，限定台中JMall 店、高雄富民店即日起至1月31日祭出每人699元＋10%吃到飽優惠。港點吃到飽另外還有台北福華飯店、台南晶英酒店等《NOWNEWS》整理全台4品牌港點吃到飽資訊一次看。
📍添好運：
香港「添好運」以港式點心與粵菜料理聞名，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年進駐台灣深受消費者喜愛。去年開始「台灣添好運」在全台限定幾家店推出「100分鐘點心放題」吃到飽活動，而2026年1月「港點吃到飽」也正開放中，限定「台中JMall店」與「高雄富民店」。
饕客推薦必吃2025菜單：招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是必吃菜色，甜點飲料則有楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣選擇。
提醒每日限量席次，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。添好運港點吃到飽價格每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
時間：即日起至1月31（平日限定）14:00-15:40、16:00-17:40
地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
訂位：每時段限量40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
時間：即日起至1月31（不限平假日）14:00-15:40、15:30-17:10
地點：高雄市左營區富民路357號1樓
訂位：每時段限量40位
📍台北福華大飯店「珍珠坊」：
超過40年歷史的台北福華大飯店「珍珠坊」，即日起～1月31日的平日（週一至週五）晚餐時段推出「雙人同行，第2人半價」優惠，超過60道粵菜港點任選無限續，包含脆皮燒腩仔、明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、橘汁豉油雞、蔥油牛柏葉等經典燒臘與大菜，還有珍珠丸、燒賣、蝦餃、奶皇包等，每人餐後贈送哈根達斯冰淇淋迷你杯 1 杯（限內用）。
餐價為每人1250元+10%，現又推出「第二人半價」之優惠，平均下來之後平均每人只要1031元。
📍台北凱撒大飯店「王朝餐廳」：
位在台北凱撒大飯店3樓的「王朝餐廳」，也推出週一、週二限定的平日午間「港式點心吃到飽」。超過50道料理，包含有開胃小菜、生猛海鮮到鹹魚雞粒炒飯、蟹肉干燒伊麵等。
用餐方式限定每輪最多限點8道，餐費為每成人1080元+10%，6～12歲兒童599元+10%，兩人同行即可選擇此方案。
📍台南晶英酒店：
台南晶英酒店為了房客每日規劃兩類早餐，一樓偏西式餐點居多，而二樓宴會廳另闢以台南小吃包含米糕、碗粿等為主的中式早餐，如今台南晶英酒店宣布，中式早餐將全面升級為營業時間至13:30的早午餐，並增加港點品項，房客優惠價每位成人只要660元、兒童330元，週一至週五限定。
台南晶英酒店中式早餐全新升級，推出「府城茶樓」港式早午餐自助饗宴，台南晶英表示，用餐時服務生會推著超經典港點車、點心車到桌邊讓賓客挑選，車上菜色包含燒賣、餃類、流沙包、蘿蔔糕、冰火菠蘿油、葡式焗蛋塔等。另外，餐檯區更有提供師傅現切燒臘，包含蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸，餐檯上更備有各式熱炒與現煮煲仔飯、現燙牛肉湯、擔仔麵等，另外還有各式府城小吃，通通都可吃到飽。
台南晶英「府城茶樓」港式早午餐自助饗宴：
餐價：
▪️一般外客：成人每位880元、兒童(6-11歲)499元、兒童(3-5歲)150元、兒童(3歲以下) 免費
▪️房客優惠：成人每位660元、兒童(6-11歲)330元、兒童(6歲以下)免費
用餐時段：平日週一至週五 06:30-08:30、09:00-11:00、11:30-13:30
用餐地點：宴會廳
訂位專線：(06)390-3036，每週一開放預訂至下週五座位、每時段用餐2小時
資訊來源：台灣添好運、台北凱撒大飯店、台北凱撒大飯店、台南晶英酒店
