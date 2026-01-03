我是廣告 請繼續往下閱讀

中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨日公布我國立法委員沈伯洋之住處及工作場所衛星圖資與街道圖。對此，陸委會今（3）日表達嚴厲譴責，指出已犯法，並要求中方立即撤除相關資訊。陸委會表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓（transnational repression)手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開之住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。我們要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。陸委會嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。外交部則指出，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。外交部將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。