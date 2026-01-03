雲林縣北港武德宮財神廟求財靈驗，香火鼎盛，光去年參拜人次就突破800萬，有「全台最強財神廟」或「全球武財神總廟」之封號，北港武德宮今（3）日表示，今年春節將在廟埕設置「虎你財源滾滾」、「有錢珍庫」、「虎你馬上有財」3大主燈，另外，除夕晚會將邀馬來西亞歌手黃慧音演唱佛曲，大年初四則邀請台灣知名歌手齊豫演出。

武德宮主委林安樂表示，今年以財神與黑虎將軍為設計元素，準備11種主燈方案供大家票選，最後選出「虎你財源滾滾」財神與黑虎將軍從上灑下金銀財寶；「有錢珍庫」裝滿珍寶的天官武財神聚寶盆；「虎你馬上有財」財神騎在馬上手拿元寶，黑虎將軍在旁隨侍，三種Q版造型都相當可愛吸睛。

斥資300萬 三大主燈造型曝光

今年武德宮更將斥資300萬元，打造「虎你財源滾滾」、「有錢珍庫」、「虎你馬上有財」3大主燈，將置於廟埕供信眾打卡添財氣，預計除夕前完工。

▲北港武德宮公布今年春節三大主燈，圖為「虎你財源滾滾」主燈。（圖／翻攝北港武德宮官網www.wude.org.tw/）
▲北港武德宮公布今年春節三大主燈，圖為「虎你馬上有財」主燈。（圖／翻攝北港武德宮官網www.wude.org.tw/）
▲北港武德宮公布今年春節三大主燈，圖為「有錢珍庫」聚寶盆主燈。（圖／翻攝北港武德宮官網www.wude.org.tw/）
大年初四迎財神晚會  邀金曲美聲天后齊豫演唱  

另外，繼前（2024）年邀請到享譽國際的療癒系僧侶音樂人「藥師寺寬邦」之後，武德宮今年也將有實力派歌手登台。除夕夜（2026年2月16日）將邀馬來西亞佛曲音樂家黃慧音與美聲男團「淨世金剛」，共同演繹〈金剛經〉、〈大悲咒〉以及重新編製的〈金龍如意真經〉。大年初四（2026年2月19日）迎財神晚會，由金曲美聲天后齊豫帶來〈橄欖樹〉、〈夢田〉經典作品與〈心經〉、〈觀音菩薩偈〉等曲目。

🟡北港武德宮「守財神X迎財神 台馬天后迎馬年」活動一覽

📍除夕．守歲守財神-黃慧音除夕晚會
日期：2026年2月16日
時間：21:30-23:00

📍初四．北港迎財神-齊豫新春晚會
日期：2026年2月19日
時間： 21:15-22:45

資訊來源：北港武德宮

