▲啾啾鞋（如圖）個人頻道經營11年來從未有大型爭議，被封稱「台灣0負評YouTuber。」（圖／翻攝自啾啾鞋YouTube）

啾啾鞋升格2寶爸！拍影片、家庭兩頭燒

▲啾啾鞋（如圖）一邊忙於影片更新，一邊要照顧好家庭，生活節奏變得相當緊湊。（圖／翻攝自啾啾鞋YouTube）

啾啾鞋是誰？科學知識影片融合生活趣味

百萬YouTuber啾啾鞋被封稱「台灣0負評YouTuber」，昨（2）日他更新影片宣告喜訊，透露自己1年前升格二寶爸，繼女兒「麻糬」之後，再迎來兒子「餅餅」，引發外界恭喜。影片中，啾啾鞋表示，過去1年來忙於影片更新之外，同時還要照顧好家庭，生活節奏變得非常緊湊，「真的是超忙！」現階段仍在努力調適轉變，希望將喜悅分享給觀眾。啾啾鞋昨發布新影片，開場直接對著鏡頭宣布：「沒錯我當二寶爸啦！」透露1年前迎來兒子「餅餅」，家中增添了新生命，他一邊忙於影片更新之外，一邊要照顧好家庭，生活節奏變得相當緊湊，「真的是超忙！」有趣的是，啾啾鞋分享女兒晉升成姊姊的變化，透露這次老婆生產過程中，小小年紀的「麻糬」一起進產房，全程都聽話、懂事，等到兒子一出生，更驚覺2個小孩五官與神韻十分相像，「簡直同個模子刻出來的！」啾啾鞋笑說，夫婦倆在月子中心期間，女兒每天都堅持一定要去看「餅餅」，回到家後，也是每天照三餐關心問候弟弟，甚至一家人外出時，還會主動搶著要幫忙推嬰兒車，令啾啾鞋驚呼：「她非常有姊姊的架勢。」啾啾鞋現年32歲，本名謝任杰，是一位科學和知識型影片創作者，影片類型多以「一探啾竟」、「超邊緣冷知識」為主，畢業於台中一中、國立中央大學化學系，啾啾鞋2014年退伍之後，決心用一年時間全力投入YouTuber事業，成績愈趨上漲，到了2019年，啾啾鞋頻道訂閱人數突破100萬。