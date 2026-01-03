我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空今（3）日發布4點聲明：

航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事

基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務

近日媒體報導長榮航空傳出機長、副機長疑似因超速滑行一事引發爭論，更有毆打情況。長榮航空聲明表示，根據該航班的快速存取記錄器資料顯示，速度符合相關法規要求，並無超速情事。同時，針對機長執勤相關行為，長榮航空啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實，並為調查需要，已先暫停正駕駛派飛任務。針對近日傳出長榮航空正副駕駛疑似因超速滑行事件，而有爭論、且動手一事。1.依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。2.針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。3.。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。4.飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。