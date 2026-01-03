我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押送出境。對此，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，並稱兩人很快將在美國「面對司法的全面制裁」。邦迪透過個人官方X發表聲明，表示馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，罪名包括毒品恐怖主義共謀、古柯鹼走私共謀、持有機槍與破壞性裝置，以及共謀持有機槍與破壞性裝置，危害美國。邦迪強調，馬杜洛夫婦很快將在美國本土、由美國法院審理，「面對美國司法的全面制裁」。邦迪還特別感謝川普的勇氣，「代表美國人民要求究責」，另外邦迪也感謝了參與這次行動的美軍與相關人員，說他們出色的成功執行的任務，「對此致上最深的謝意」。事實上，馬杜洛早在2020年就被美國聯邦檢察官起訴，當時美方還祭出1500萬美元的通緝懸賞金額，而今年川普政府又將馬杜洛的通緝懸賞金加碼到5000萬美元。不過，外界之前較不了解的是馬杜洛的夫人也有遭到起訴。