▲里歐雖然沒有成為服務犬，卻能在日常生活運用訓練時學到的技能。（圖／翻攝搜狐）

▲某次里歐想出門散步，馬上把主人的鞋子與襪子叼到他面前，展現「我幫你準備好了」的態度。（圖／翻攝搜狐）

有看過因為太聰明被淘汰的狗狗嗎？國外有隻名叫里歐（Leo）的狗狗，從小開始受訓將成為服務犬，沒想到最終卻被評定不合格，退訓原因竟是太聰明，被訓練單位指出「太會運用聰明才智替自己謀福利」，而新飼主養了許久也認證這句話，笑說里歐行動力滿滿的時候，多半是為了滿足自己的需求。根據搜狐報導，國外有隻名叫里歐（Leo）的狗狗，從小開始就接受服務犬訓練，預計未來將成為特殊族群的協助夥伴，但最終卻遺憾未通過考核，被訓練單位勸退，但讓人意外的是，退訓理由竟是「太會運用聰明才智替自己謀福利」。這句話也讓新飼主相當有感，透露里歐雖然沒有成為服務犬，卻能在日常生活運用訓練時學到的技能，甚至會主動幫忙叼來衣物。但有趣的是，某次里歐想出門散步，馬上把主人的鞋子與襪子叼到他面前，展現「我幫你準備好了」的態度，用行動告知主人「現在就出門」，讓飼主哭笑不得。飼主笑說，通常里歐行動力滿滿的時候，多半是為了滿足自己的需求，並非是因應主人而行動的。儘管如此，里歐還是讓飼主感受到滿滿的愛，透露每當自己情緒低落時，里歐總會在一旁逗他開心，儘管里歐沒有成為正式的服務犬，卻成為他最暖的情感支持犬。