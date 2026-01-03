我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂（左1）昨日剛傳出因病缺席宣傳行程，今日就馬上回歸。（圖／微博@古天樂）

55歲香港男星古天樂在2001年主演的古裝劇《尋秦記》，於2019年宣布開拍電影版後，直到去年底才正式上映，台灣則要等到9日才看得到。原班人馬回歸讓該片在大陸、香港屢創佳績。而古天樂也隨著劇組演員到處宣傳電影，但不料在昨（2）日竟傳出病倒送醫的消息，讓外界都非常擔心，不過他在今日就出席深圳的宣傳行程，還開玩笑說昨日古代有急事，辦完就回來了，讓大家笑翻。據港媒報導，有粉絲在昨日於社群上透露古天樂因生病住院，而缺席當天的《尋秦記》宣傳行程，另一名粉絲也證實表示：「是，我去的那場，阿峯（林峯）一來就講Daddy（指古天樂）抱恙不能來宣傳」。除此之外，還有人指出古天樂早在之前的佛山宣傳，就戴著口罩現身，疑似抱病強撐，而之後場次就不見古天樂，只剩林峯、朱鑒然和宣萱到場。但在今日，古天樂就回歸行程，還開玩笑喊：「昨日古代有急事要處理，所以回去一趟，家裡事情辦妥就回來了」。然而，由於《尋秦記》的宣傳行程被排的很滿，就連在明日都有於香港的宣傳活動，因此不只古天樂傳出病倒消息，另一位演員宣萱也曾在社群坦承很累，「但累得很開心，你們也累，大家都要保重身體」，雖然很累，但對於電影的好成績感到非常開心。古天樂2001年主演的古裝劇《尋秦記》，在當年於兩岸三地都創下極高收視率，更被劇迷封為經典神劇，2019年古天樂以監製身分宣布開拍電影版，不過多年來都沒有上映消息後，終於在2025年底率先於香港、馬來西亞、中國大陸上映，台灣則必須等到1月9日。而該片耗資3.5億港元（約14億元台幣），由電視版原班人馬主演，古天樂除了身兼總監製還是男主角，其餘主演還有林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名，導演則為吳炫輝與黎震龍，多位主要角色相隔24年後再度同台，勾起大批「尋迷」多年來的回憶殺。