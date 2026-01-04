我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。川普在記者會之前公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片，馬杜洛穿著灰色運動服。川普表示，沒有一位美軍在行動中陣亡，也沒有美軍飛機損毀，大讚美軍展現了壓倒性的力量，「這是美國史上軍事力量和能力最有效、最強大的展示之一」川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接，「我們將繼續治理國家，直到我們能夠進行安全、妥善和明智的權力交接為止」，川普說「我們不想讓其他人介入」。川普補充表示，如果有必要，已經準備好發動「第二次、規模更大的攻擊」，但川普也說鑑於第一次攻擊非常成功，「我們可能不需要進行第二次攻擊」。川普並未說明美國「接管」委內瑞拉的細節，但指出美國的石油公司將會進入委內瑞拉，「修復破損嚴重的石油基礎設施，並開始為國家賺錢」。川普也承諾，美國與委內瑞拉的夥伴關係，將讓委內瑞拉人民「富裕、獨立和安全」，川普說居住在美國的委內瑞拉人將會「非常高興」，不用再「遭受苦難」。川普強調，「根據我們新的國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將永遠不會再受到質疑」，並提到了曾是美國外交政策核心原則的「門羅主義」，「這件事非常重要，但我們有點忘記了它」，川普說美國正以非常強而有力的方式重申美國的實力。川普最後結論，隨著馬杜洛垮台，委內瑞拉人民重獲自由、「美國更安全了、西半球也變得更安全了」。