美國於1月2日深夜對委內瑞拉展開大規模軍事行動。美軍動員超過150架各型飛機，從西半球陸地與海上多處基地同步出擊，歷時數小時完成突襲任務，成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及他的妻子，美國總統川普（Donald Trump）隨後證實此事。美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）於1月3日在佛羅里達舉行的記者會表示，這次行動是美軍與情報單位歷經數月縝密規劃的成果，從前期情報蒐集、行動路線設計，到實際執行，每一環節都精準無誤。凱恩指出，行動準備期間，美方持續追蹤馬杜洛的日常行蹤，包括居住地點、移動模式與安全習慣，藉此掌握最佳行動時機。他也透露，美國中央情報局早在去年夏天，便已在委內瑞拉境內部署小型情報小組，長期監控相關動態，為這次突襲奠定關鍵基礎。根據美方說法，1月2日深夜，美軍自西半球20處陸地與海上基地起飛，出動超過150架軍機，其中包括搭載特種部隊的直升機。直升機編隊以貼近海面、約100英尺高度低空飛行，避開雷達偵測，悄然進入委內瑞拉領空。在多波火力壓制與掩護行動配合下，直升機在美東時間3日凌晨1點抵達馬杜洛的住所。行動期間，美軍曾遭遇零星反擊，部隊進行多次自我防衛交火後，成功控制現場，並於凌晨3點29分完成撤離。馬杜洛與妻子隨後被押送至美國兩棲攻擊艦「硫磺島號」，目前正前往紐約，將依美國司法程序接受審理。凱恩強調，這次任務是一場高度整合的聯合作戰行動，任何單一單位失誤，都可能導致整體任務失敗。他直言，對美軍聯合作戰體系而言，失敗從來不是選項。