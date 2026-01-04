中央氣象署預報，今（4）日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大，短暫好天氣後，下一波強烈大陸冷氣團南下影響，自下周一開始各地逐漸降溫，且周三、周四有機會達到寒流等級，預計下周五後冷氣團減弱，各地逐漸回溫，且下周天氣前期濕冷，後期乾冷，整體一月上旬台灣附近氣溫偏低。
今天的天氣：強冷氣團減弱！白天氣溫回升
1月4日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
清晨低溫預測，中部以北及宜蘭10~12度，南部及花東13~15度，澎湖16度，金門、馬祖10~11度；高溫預測，北部、東半部及澎湖19~22度，中南部23~24度，金門18度，馬祖14度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級
明天的天氣：下波強烈冷氣團南下！桃園以北有雨
1月5日、6日另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降。且桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：強烈冷氣團凍到周五！周三、周四挑戰寒流等級
下周三、下周四降溫最明顯，受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部、東半部寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。目前強度預估為強烈大陸冷氣團，不過不排除可達到寒流強度（台北氣象站低於10.4度）。
下周五、下周六冷氣團減弱，氣溫開始回升，不過因輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。下周三至下周日為乾冷的天氣型態，各大為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
