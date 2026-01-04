我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼司曉迪分享疑似和屈楚蕭本人對話截圖，質問男方是否有家暴。（圖／司曉迪rosie微博）

▲▼屈楚蕭公開3年前一、二審勝訴判決書，指出司曉迪為博取關注而造謠。（圖／未讀蕭息微博）

大陸網美司曉迪2日發文爆料睡過一票流量男星，預告將公開更大尺度照片，不過她昨（3）日深夜貼出的是兩張對話截圖，司曉迪與對方看似好友間閒聊，而對話者疑似是在清宮劇《如懿傳》中飾演「五阿哥」永琪的屈楚蕭，司曉迪在配文質問屈楚蕭「是不是真有家暴」，讓人聯想男神5年前傳出毆打女友一事，對此，屈楚蕭公開當年法院的勝訴判決書，打臉司曉迪的黑料。司曉迪昨晚10點多在微博爆新料，她公布兩張對話紀錄截圖，內容疑似和演員屈楚蕭日常對話，兩人看似友好，然而，司曉迪卻在附文寫下：「現在你做賊心虛？是不是真的家暴？是不是真的變態？我給你說的好話都了夠，人糊（意指明星過氣、不紅）總是有原因...」並標記屈楚蕭的帳號。接著，司曉迪又再留言區補充，稱屈楚蕭確實打了她的閨密的閨密，只是自己和屈楚蕭是朋友關係，才一直幫對方維持形象。屈楚蕭2020年底被一名女性控訴家暴，女方自稱是他的女朋友，並公開數張看似被毆打的眼睛瘀傷等照片，向屈楚蕭喊話：「出來解決問題，別再毀我了！」更分享驗傷單，疑似指被打到流產，屈楚蕭當時透過律師發表聲明駁斥，強調網路上傳他家暴的消息全是子虛烏有，而該女後來又改口：「沒有被家暴、沒有懷孕，和屈楚蕭也不是男女朋友關係，受傷的照片包括其他都是拼湊出來的。」針對司曉迪的影射、指控，屈楚蕭約2小時後發布律師聲明，同時公開3年前官司一、二審勝訴的民事判決書，強調：「何女士於庭審中承認自己發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭先生亦未對其有暴力毆打行為。」屈楚蕭接著反駁司曉迪爆料，嚴正表示：「今時今日，無關人士反覆利用該事持續造謠，意圖吸引公眾目光，持續編造莫須有的謠言。我方不得已，將該案判決書中的判决内容予以公開，也再次敦促相關人士盡快履行法院判决，早日公開道歉。」而截稿前，司曉迪點名屈楚蕭的控訴文仍未刪除。