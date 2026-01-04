「百變天后」、金曲歌后謝金燕（姐姐）擁有實力派唱功，迄今交出〈含淚跳恰恰〉、〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉、〈月彎彎〉、〈姐姐〉等代表作，她2日分享一段穿迷你裙耍萌的自拍短影音，跟大家道新年快樂，一派粉絲驚嘆偶像回春如20多歲少女，一派則傻眼說：「完全不像（本人）...」
公主頭、百褶裙奇蹟逆齡 謝金燕新造型評價兩極
曝光的影片，謝金燕一頭過胸波浪黑亮長髮綁上蝴蝶結，留著妹妹頭瀏海，穿V字中空上衣、皮外套，搭配鐵灰色百褶裙，以雀躍的小碎步跟鏡頭揮手，高喊：「新年快樂！Happy New Year!」最後還送上飛吻，情緒相當高昂。
年過半百的謝金燕，露出結實馬甲線及招牌「鳥仔腿」，視覺年紀宛如20歲出頭美眉，整體狀態奇蹟凍齡，相當傲人，博得許多粉絲好評，然而，也許是濾鏡開太強，有許多粉絲認為謝金燕容貌又「進化」，直呼：「整成另外一個人，完全不像...」、「哇！完全不像謝金燕」、「她是誰」、「喜歡以前的謝金燕，這位太娃娃了...」
酸民瞎傳謝金燕整型 經紀人：她全臉無動刀
謝金燕整容一事傳了好多年，甚至演變成網路霸凌，本人2021年曾經公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」
經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口，是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」
JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書
