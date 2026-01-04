41歲大牙（周宜霈）去年8月宣布和小7歲羽球教練阿廖師（廖勛威）已經簽字離婚，結束5年婚姻，她上個月31日發文許願「新年可以有新戀情嗎」，引發關注，有粉絲好奇問「還要再結婚嗎」，她果斷回答：「真的先不要欸！」
願2026年有新戀情 大牙表明：再婚先不要
2025年跨年夜當天，大牙於粉專發文：「新的一年，可以許願有新戀情嗎？」貼文一發布，粉絲紛紛表示：「可以的！心想事成」、「一定會有唷」、「哪報名？手刀衝刺！」有人則建議：「妳要先寵壞自己，才會看得上跟自己一樣標準的人來寵壞妳！」
其中有粉絲詢問離婚近半年的大牙，還有沒有梅開二度的想法，她二話不說回覆：「真的先不要欸！」
簽字離婚近1個月才公開 大牙：沒有爭吵和第三者
大牙去年7月24日與羽球教練阿廖師辦妥離婚登記，並於8月14日發文跟外界透露此事，聲明中提及兩人分開沒有爭吵也並非第三者介入，而是在相處過程中發現彼此愛情已經逝去，更適合以家人和朋友的關係相處，因此決定和平分開。
當時許多人猜測大牙離婚跟陳建州（黑人）的官司或是沒生小孩有關，對此，大牙受訪時澄清，其實就是夫妻間「很多東西不見了，但也不知道從哪裡找回來」，感情變淡都是漸進式，坦言夫妻關係走到瓶頸，雖然曾經希望有小孩能夠挽回，但最終依舊選擇祝福對方，各自安好。
資料來源：宜霈vs大牙臉書
