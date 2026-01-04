我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，挨批將推兩國論。對此，前中廣董事長趙少康今（4）日直呼，林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德總統自己親自譴責林宜瑾並且要求立即撤案。林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。國民黨立委王鴻薇狠酸，鼓勵林宜瑾要提好提滿千萬別撤案，也請同派系的賴清德表態是否同意，「如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德總統來負責，不要再拿在野黨當你們的煞車皮！」趙少康今天則在臉書發文表示，民進黨賴清德子弟兵林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，想要搞「法理台獨」。林宜瑾表示，台灣中國一邊一國，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。趙少康質疑，賴清德一方面說不會挑釁大陸，一方面任由子弟兵委員提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼是「挑釁」？這不是「引戰」什麼是「引戰」？又要編列史上最高的國防預算，又要刻意製造兩岸緊張，賴系人馬到底在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財嗎？趙少康續指，而且依照賴清德「不要浪費時間，好好辦正事」的邏輯，民進黨在立法院席次不過半，如果藍白立委要阻擋，這個法律修正案根本通不過，那民進黨立委不是不幹正事在浪費時間？所以林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德總統自己親自譴責林宜瑾並且要求立即撤案。