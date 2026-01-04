美國3日發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，美國總統川普（Donald Trump）隨即宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」，並封鎖所有進出委內瑞拉海域的受制裁油輪，使得委內瑞拉石油出口全面癱瘓。川普表示，美國石油公司已準備好承擔進入委內瑞拉、投資並恢復該南美國家產量這項艱鉅任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據路透社報導，在川普宣布對所有進出委內瑞拉水域、遭制裁的油輪實施封鎖後，四名知情人士透露，委內瑞拉的原油出口已跌至最低點，如今更因港口船長尚未收到核准滿載船隻啟航的申請，出口全面陷入癱瘓。

這一停擺發生之際，美國已將委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛及其妻子自首都卡拉卡斯帶走，並宣布將監督委內瑞拉的政治過渡。

川普於3日表示，對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效。

監測數據顯示，數艘近期已裝載、原定運往包括美國與亞洲在內目的地的原油與燃料油輪仍未啟航，另有部分原本等待裝載的油輪則空船離港。TankerTrackers.com指出，週六當天，該國主要石油港口何塞港（Jose）沒有任何油輪正在裝載。

消息人士與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，包括由PDVSA主要夥伴雪佛龍（Chevron）租用的油輪在內，若石油出口全面中止，可能會迫使該國加速削減油田產量，因為儲油槽，甚至用作浮動儲存的船隻，在近幾週內已迅速被填滿。

▲川普29日在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡會晤時，被傳媒問到他對這次中國圍台軍演的看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。（圖／美聯社／達志影像）
川普計畫引進美國能源巨頭

不過川普也展現了極大野心，他在3日表示：「我們將讓美國非常大型、也是全球最大的石油公司進入，投入數十億美元，修復嚴重損壞的基礎設施，並開始為該國賺錢。」

雪佛龍是目前唯一在委內瑞拉油田運作的美國巨頭。而過去曾被前總統查維茲（Hugo Chavez）國有化資產的埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）等公司，也曾在當地有著悠久歷史。美國最大的石油業貿易團體——美國石油協會（American Petroleum Institute）於3日表示，正密切關注局勢發展。

萊斯大學（Rice University）貝克研究所拉丁美洲能源計畫主任蒙納迪（Francisco Monaldi）表示，若委內瑞拉出現任何潛在的石油開放，雪佛龍將立即成為受益最大的公司。不過，他也指出，其他美國石油公司將高度關注政治穩定性，並觀察營運環境與合約架構如何發展。

他說：「最有可能非常有興趣回去的公司是康菲，因為委內瑞拉欠他們超過100億美元，而若不重返該國，幾乎不可能拿回這筆錢。」他補充，埃克森美孚也可能回歸，但被欠金額較少。

蒙納迪指出，這三家公司不會擔心投資重油，因為美國對此需求極大，且他們對去碳化的關注相對較少。相比之下，歐洲公司對投資奧里諾科油林帶（Orinoco Belt）可能會較為猶豫。

委內瑞拉基礎設施殘破

不過有分析師指出，川普讓大型美國石油公司進入委內瑞拉、讓「石油重新流動」的計畫，將受到基礎設施嚴重不足的限制，而這需要多年時間與大量投資才能改善。

Third Bridge產業分析主管麥克納利（Peter McNally）表示：「委內瑞拉石油產業的現況仍有許多問題有待釐清，但可以確定的是，若要扭轉局勢，將需要數百億美元的投入，且至少需要西方大型石油公司持續投入十年以上。」

據美國能源資訊署（EIA）數據，擁有全球最大石油儲量的委內瑞拉，去年11月的石油出口量約為每日92.1萬桶；而在2000年時，其日產量曾高達320萬桶。

原文連結：

Venezuela's oil exports paralyzed amid political turmoil, sources say

Trump says US oil companies will spend the billions needed to restore Venezuela's crude output

相關新聞

川普出手抓馬杜洛！委內瑞拉現恐慌　民眾急囤物資、加油車隊綿延

美軍動員逾150架軍機突襲　數月布局成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

川普出手抓馬杜洛合法嗎？美軍行動引爭議　法律專家這麼說

馬杜洛抵達紐約美軍基地　遭多名聯邦探員押送下機！預計下週出庭