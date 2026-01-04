我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼運通「通鴻輪」1日上午在花蓮港因主機故障失去動力，碰上九級東北季風發生擱淺。船上逾200公噸餘油，威脅當地海洋生態環境，交通部今（4）表示，航港局於第一時間即成立緊急應變小組積極應處，於昨（3）日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，於3日晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，順利化解海洋環境污染危機。「通鴻輪」1日上午因主機故障失去動力，碰上九級東北季風發生擱淺事件。航港局表示，本次緊急應處，感謝海保署、海巡署、花蓮縣政府環保局、臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、花蓮港引水辦事處、臺灣港勤公司、亞洲打撈公司等單位通力合作，以及船東中鋼運通公司積極面對處置。經航港局與專業海事團隊亞洲打撈公司及引水人研討確認脫淺救援計畫可行性，確保拖帶計畫務必在人船均安前提下進行，終在各單位共同努力，並有效掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，順利將「通鴻輪」完成浮揚，並安全拖帶靠泊花蓮港22號碼頭。