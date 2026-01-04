天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（4）日清晨受輻射冷卻影響，多地出現入冬低溫，新竹關西最冷4.8度。白天冷空氣減弱，高溫回升至20至25度，但今晚起仍有8至11度低溫，明（5）日新一波強烈冷氣團南下，一路影響至下周末，低溫恐降至5度以下，未來兩周恐是本次冬季最冷時段。
輻射冷卻明顯 今晨新竹關西僅4.8度
吳聖宇提到，今天清晨出現明顯的輻射冷卻低溫，低溫出現的時間集中在清晨5至7點之間，本島平地最低溫在新竹關西4.8度，其次是苗栗頭屋5.5度，苗栗造橋5.6度，苗栗後龍5.9度，這些都是低於6度的地方，其它各地空曠地區普遍低溫大多落在10度以下。
下波強烈大陸冷氣團挑戰寒流 氣溫恐剩2至5度
吳聖宇指出，今天白天開始，冷空氣減弱明顯，加上各地天氣都陽光普照，白天各地高溫普遍來到20至24度，南部甚至有機會到25度以上，不過今晚到明天清晨，還是要注意「輻射冷卻」帶來的低溫，明天清晨西半部仍只有8至11度，最低的氣溫也還是有可能降到8度以下。
吳聖宇提及，下一波強烈大陸冷氣團預估明天晚間開始影響，一直到下周日清晨，各地的露點溫度普遍都在10度以下，其中在周二、周三這兩天，露點溫度最低甚至降到2至5度之間，乾冷、雲少風小的環境下，輻射冷卻作用明顯發揮，連續幾天在夜晚、清晨時間都會出現局部極低溫的情況。
迎接冬天最冷時段 1月中旬前都是低溫
吳聖宇說明，目前中期的預報大多認為，冷空氣頻繁南下的情況會維持到1月中旬，大約1月16日至1月17日，進入1月下半月會有較為回暖的趨勢，因此未來這2周，可能是這個冬天最冷的時段。
吳聖宇也補充，因為台灣的緯度比較低，所以乾冷型的冷氣團通常比較不會是全天的溫度都很寒冷，除非冷平流非常強，壓過白天日照帶來的加熱效果，不然大多會是夜晚、清晨很冷、日夜溫差變化很大的型態，越往中南部溫差的變化就會越明顯。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
