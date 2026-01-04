我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恰米娜（中）和操刀女團HANA同時受邀登上《紅白》。（圖／X＠@chanmina1014）

日本跨年盛事《第76回NHK紅白歌唱大賽》今年度收視率復活，創下35.2％超高收視，身為日本樂界年度代表盛事，每年表演內容都會掀起許多討論，今年度第一次登上節目的恰米娜（Chanmina），卻因為肉色緊身衣掀起爭議，被認為穿著裸露低俗，為此粉絲特別將畫面放大看，發現人家衣服好好的穿著，傻眼地說：「見到黑影就開槍。」恰米娜穿著肉色緊身衣以及深色短褲登台表演，因表演各位為女性展露自信、不被現實束縛的感覺，因此她是由許多男舞者捧高進場，展現舞台女王氣勢，不過因為舞台打光較為昏暗，因此許多畫面乍看就像沒穿衣服一般，一段舞蹈是對鏡頭開腿更是嚇到許多觀念保守的觀眾，因此舞台結束後引起部分爭議，「這是NHK的尺度嗎？」、「有點低俗不能接受。」面對恰米娜的服裝爭議，許多粉絲也出面為她平反，「放大看了很多次完全沒看到什麼問題」、「展現了自己漂亮的身材就會被罵嗎？」、「看到影子就開嗆真的要碎掉了」、「心思齷齪的人看什麼都齷齪。」本次為恰米娜出道多年來第一次登上《紅白》舞台，同時她所操刀的女團HANA，也在出道不到一年的時候就受邀來到現場，她們透過選秀節目《No No Girls》出道，就過去曾經因為外型遭到經紀公司說「NO」而女孩們聚集在一起，找回過去消失的自信，出道後獲得超高關注熱度，每每推出新歌都會霸佔音樂排行榜。