高雄三民區金獅湖去年12月31日深夜23時許發生槍擊案，身背多項前科的50歲劉男喝得爛醉找女友，路上不滿一群男女放鞭炮太吵，竟掏出改造手槍朝人群連開4槍，造成47歲田男胸、小腿中彈倒臥血泊中、47歲黃則是遭子彈劃過濺血受傷，所幸兩人送醫後無生命危險。事後法官卻裁定無保飭回，已根據檢方要求補足證據，由檢方提出抗告。這起槍擊案發生於上月31日深夜11時30分許，正值跨年歡慶時刻，50歲劉姓男子搭車欲至三民區天祥路與鼎金後巷口找女友，下車後見田姓男子和黃姓女子等人在路邊燃放鞭炮，當場和田男等人起口角，遂持改造手槍朝對方射擊。田男胸部及小腿中彈血流如注，黃女手指也擦傷。警方獲報趕抵現場，最終劉男被警力壓制、逮捕依殺人未遂罪、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送法辦；檢方認為劉男，有詐欺、毀損、傷害等多項前科，檢方認為涉嫌重大，向法院聲請羈押。經高雄地院審理，劉男供稱槍枝來源是死去友人寄放，會開槍是因為在路邊放煙火的民眾太吵，無殺人犯意。法官採信劉男說詞，當庭裁定無保飭回。跨年夜開槍血洗民眾，中彈的田男仍躺在醫院休養，聽到劉男被無保飭回，高雄地檢署回應，認為法院裁定仍有違誤，已補強相關事證，火速提出抗告。