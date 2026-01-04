合歡山日前有位女警在寒冷的風雨中執勤，卻因為低溫環境加上保暖衣物不足，冷到以「內八」的姿勢站立，甚至似乎冷到無法動彈，畫面曝光後隨即引來超過萬人關心，更有民眾心疼寄300袋薑母紅茶到分局。而女警身分也起底，是服務於南投縣仁愛警分局翠峰派出所的蕭姓女警，這名女警事後也大方和薑母紅茶合照，真面目終於曝光，也讓網友大讚「長腿又漂亮！」
合歡山警察小姐姐「冷到內八」！大長腿真面目終於曝光
臉書粉專「中橫路況交通資訊站」在去年12月在合歡上發現，一名執勤中的蕭姓女警在低溫環境中非常寒冷，似乎冷到站在原地無法動彈，保持「內八」的姿勢站在風雪中，照片曝光後，引起萬名網友關注，喊話希望警方提供足夠的保暖衣物，甚至有人心疼寄300袋薑母紅茶到分局。
南投縣政府警察局仁愛分局2日在臉書上，貼出多張照片感謝吳姓女子贈送的薑母紅茶，其中蕭姓女警也大方與薑母紅茶合照，真面目首度曝光，畫面中的女警拿著沖泡飲燦笑，一雙大長腿再度成為民眾關注焦點。
據了解，蕭姓女警服務於南投縣仁愛警分局翠峰派出所，也是該所唯一的女性警力。正面照揭曉後，也讓眾多網友大讚「長腿又漂亮」、「謝謝美麗的姐姐，如冬日的暖爐，溫柔的溫暖了大家」、「新年快樂，你們辛苦了」。
合歡山女警風雪中冷到爆紅！民眾出手送300袋薑茶
回顧整起事件，去年12底因大陸冷氣團來襲，低溫導致合歡山冷到下雪，當時臉書粉專「中橫路況交通資訊站」貼出一張女警正在交管的照片，但提到「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹」。
粉專在本月2日再度發文，透露再度重逢這名女警，對方服裝不同於上次變成「包緊緊」，後來粉專小編還替辛苦執勤的警察們，在合歡山地標上替他們拍攝一張溫馨的合照，本次事件讓警察在低溫環境中執勤的情況，開始備受外界關懷，民間社會也紛紛送暖，甚至有好心人士送了300袋薑母紅茶沖泡飲給分局。
對於外界關心，南投縣政府警察局仁愛分局表示感謝，讓堅守崗位的同仁，在冰冷的山頭感受到社會滿滿的支持與鼓勵，強調未來將持續堅守崗位，守護高山與民眾安全，也感謝社會各界的溫暖相伴，讓這個寒冬格外溫馨。
資料來源：南投縣政府警察局仁愛分局、中橫路況交通資訊站
我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「中橫路況交通資訊站」在去年12月在合歡上發現，一名執勤中的蕭姓女警在低溫環境中非常寒冷，似乎冷到站在原地無法動彈，保持「內八」的姿勢站在風雪中，照片曝光後，引起萬名網友關注，喊話希望警方提供足夠的保暖衣物，甚至有人心疼寄300袋薑母紅茶到分局。
據了解，蕭姓女警服務於南投縣仁愛警分局翠峰派出所，也是該所唯一的女性警力。正面照揭曉後，也讓眾多網友大讚「長腿又漂亮」、「謝謝美麗的姐姐，如冬日的暖爐，溫柔的溫暖了大家」、「新年快樂，你們辛苦了」。
回顧整起事件，去年12底因大陸冷氣團來襲，低溫導致合歡山冷到下雪，當時臉書粉專「中橫路況交通資訊站」貼出一張女警正在交管的照片，但提到「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹」。
粉專在本月2日再度發文，透露再度重逢這名女警，對方服裝不同於上次變成「包緊緊」，後來粉專小編還替辛苦執勤的警察們，在合歡山地標上替他們拍攝一張溫馨的合照，本次事件讓警察在低溫環境中執勤的情況，開始備受外界關懷，民間社會也紛紛送暖，甚至有好心人士送了300袋薑母紅茶沖泡飲給分局。