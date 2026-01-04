我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷頂溪站昨（3）日上午9時許遭人縱火，15歲少年燒衛生紙丟垃圾桶，落網稱因「好玩」，警方還查出，頂溪站12月27日下午垃圾桶也發生手法類似的冒煙情況，經確認同樣都是該名少年所為，由於有反覆實施之虞，新北地院少年法庭審理後認為，其有再犯之虞，昨日深夜裁定少年收容。檢警調查，15歲少年昨日上午7時55分點燃衛生紙，丟入捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火後，搭上捷運列車往北市方向離去，捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，台北市警方隨後在捷運圓山站攔截該少年，並由新北市政府警察局永和分局派出所員警帶回偵辦。少年在詢問時坦承犯行，並供稱因課業壓力，加上覺得「好玩」、想測試打火機功能才犯案。警方調查，去年12月27日下午，頂溪站的垃圾桶也發生手法類似的冒煙情況，當時以為僅是單純的偶發情況，經調閱監視器比對畫面，確認同樣都是該名少年所為。警詢後依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損等罪嫌，移送新北地院少年法庭，法官認為證據證明少年為二度縱火，確有反覆實施再犯之虞，昨晚審理後裁定收容。