年度3大流星雨之一的「象限儀座流星雨」，今（4）日迎來極大期，也是2026年首場流星雨，臺北市立天文館表示，象限儀座流星雨今年預估每小時流星數（ZHR）為80，不過受到「滿月」影響，觀測流星需要碰碰運氣；而1月還有木星衝、軒轅十四合月、心宿二合月等天象，都非常值得期待。
2026象限儀座流星雨最佳觀賞時間
臺北市立天文館指出，象限儀座流星雨活躍期間從12月28日持續至1月12日，今年的極大期發生在台灣時間1月4日凌晨5時左右，流星雨輻射點則會在1月4日午夜0時從東北方升起，不過剛好踫上滿月，天空光害較大，對觀賞流星雨較不友善，1月12日前都還有機會觀察。
2026象限儀座流星雨觀賞技巧、直播
臺北天文館提及，想要看流星雨，只要在視野開闊、無光害的地點都還是有機會觀賞，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」。
象限儀座流星雨是什麼？
臺北市立天文館指出，象限儀座流星雨和「雙子座流星雨」、「英仙座流星」共同被稱為年度3大流星雨，一般流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物。而小行星196256則可能是由彗星的彗核解體的碎塊。
為什麼叫「象限儀座」流星雨？
臺北市立天文館說明，「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。
象限儀座流星雨有什麼特色？
臺北市立天文館提及，由於小行星196256（2003 EH1）運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，所以象限儀座流星雨的特色是高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。象限儀座流星雨速度中等，這些流星通常不會留下持久的軌跡，但經常會產生明亮的火球。
1月不只有流星雨 木星衝整晚可見
臺北市立天文館提及，1月10日將迎來「木星衝」，此時木星與地球距離最近、亮度達-2.7等，入夜後整晚可見，是全年觀賞木星的最佳時機。透過天文望遠鏡，可嘗試觀察木星表面的雲帶結構與著名的大紅斑；使用雙筒望遠鏡，則能清楚分辨環繞木星運行的四大伽利略衛星。
此外，一月還有兩次亮星合月的精采天象。1月7日凌晨可見「軒轅十四合月」，1月15日凌晨則為「心宿二合月」，兩顆一等亮星皆與月球近至約1度以內，以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞都相當醒目，值得留意。
資料來源：臺北市立天文館
我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立天文館指出，象限儀座流星雨活躍期間從12月28日持續至1月12日，今年的極大期發生在台灣時間1月4日凌晨5時左右，流星雨輻射點則會在1月4日午夜0時從東北方升起，不過剛好踫上滿月，天空光害較大，對觀賞流星雨較不友善，1月12日前都還有機會觀察。
2026象限儀座流星雨觀賞技巧、直播
臺北天文館提及，想要看流星雨，只要在視野開闊、無光害的地點都還是有機會觀賞，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」。
臺北市立天文館指出，象限儀座流星雨和「雙子座流星雨」、「英仙座流星」共同被稱為年度3大流星雨，一般流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物。而小行星196256則可能是由彗星的彗核解體的碎塊。
臺北市立天文館說明，「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。
象限儀座流星雨有什麼特色？
臺北市立天文館提及，由於小行星196256（2003 EH1）運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，所以象限儀座流星雨的特色是高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。象限儀座流星雨速度中等，這些流星通常不會留下持久的軌跡，但經常會產生明亮的火球。
1月不只有流星雨 木星衝整晚可見
臺北市立天文館提及，1月10日將迎來「木星衝」，此時木星與地球距離最近、亮度達-2.7等，入夜後整晚可見，是全年觀賞木星的最佳時機。透過天文望遠鏡，可嘗試觀察木星表面的雲帶結構與著名的大紅斑；使用雙筒望遠鏡，則能清楚分辨環繞木星運行的四大伽利略衛星。
此外，一月還有兩次亮星合月的精采天象。1月7日凌晨可見「軒轅十四合月」，1月15日凌晨則為「心宿二合月」，兩顆一等亮星皆與月球近至約1度以內，以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞都相當醒目，值得留意。