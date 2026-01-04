檀健次的工作室火速發布聲明闢謠：「近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導訊息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。」

▲司曉迪公開與檀健次的聊天記錄（圖右），稱對方遺留了白色上衣在自己家裡，網友進行對比後，發現本人的確穿過。（圖／微博）

▲檀健次愛用自己照片做的表情包，之前他受訪時透露最愛用的就是比心然後寫著「老子愛你」的表情包。（圖／微博）

▲檀健次工作室發出聲明闢謠。（圖／翻攝自微博）

中國網紅司曉迪突然毀滅式爆料，稱自己睡過多位頂級男星，不僅流出與鹿晗的床照，她還公開了與檀健次的聊天記錄，網友進行對比後，發現許多蛛絲馬跡，，引發外界諸多聯想。對此，中國女網紅司曉迪拋出「所有頂流都睡完了」震撼彈，包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人都被點名，「無差別式爆料」引發網友熱議。其中她公開與檀健次的聊天記錄，稱對方遺留了白色上衣在自己家裡，網友進行對比後，發現本人的確穿過。另外，在司曉迪的私訊記錄中，檀健次的頭像，與其他友人過去祝他生日快樂時的是一樣的。而檀健次愛用自己照片做的表情包，之前他受訪時透露最愛用的就是比心然後寫著「老子愛你」的表情包，種種蛛絲馬跡都與司曉迪的爆料吻合，引發粉絲熱議。不僅如此，司曉迪與檀健次的對話紀錄中，2021年9月他稱自己人在寧波，網友也化身名偵探，挖出檀健次當時的微博發文，曾PO出在寧波的美食VLOG。檀健次憑著《長相思》、《獵罪圖鑑》等劇，人氣不斷攀升，未來演藝事業備受矚目，與盧昱曉搭檔演出的新劇《何不同舟渡》也即將開拍，因此成為這波爆料中，被牽扯最傷的男星。對於爆料，檀健次的工作室昨（3）日火速發表聲明闢謠，表示相關指控為「失實和誤導」，呼籲大家不要輕信謠言，「近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。請廣大網友理性甄別網路信息，共同維護健康的網路環境。​」