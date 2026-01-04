我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AV女優指控本鄉奏多（如圖）10年前硬上自己。（圖／X@@k_hongo_staff）

曾經出演《網球王子》、《NANA》等知名作品的日本男星本鄉奏多元旦當天宣布結婚，想不到新婚不久就爆出爭議，AV女優百合川美織控訴他10年前硬上自己，不過相關消息曝光後引起部分粉絲質疑，認為這件事已過去十年，且特別選在男方結婚當天公布，可信度有待商榷。日本網紅KOREKORE發文透露，自己收到AV女優百合川美織的私訊，女方透露自己曾在18歲時和本鄉奏多交往過3個月，並表示對方「偷吃，傳染性病」，同時女方還指出本鄉奏多喜愛和未成年發生關係，指控對方是「蘿莉控」。不過相關指控曝光後，許多日本網友並不買單，表示本鄉奏多過去幾乎沒有過花邊新聞，也曾在鏡頭前透露自己不善於經營親密關係；另外認為百合川美織若是真的身心靈受創，應該會在本鄉奏多知名度最高、最被大眾知曉的時候爆料，而不是選在10年後的今日才曝光；另一部分網友則認為，就算兩人曾經交往過，這樣沒有被證實過的消息也是不能隨便相信，若是真的有事本鄉奏多會自己出面澄清的。日本演員本鄉奏多以《真人版 網球王子》、《NANA2》、《進擊的巨人》等作品深植人心，在2026年元旦拋出人生喜訊，親自宣布已完成結婚登記，他直接跳過「元旦情侶」正式升級為「元旦夫妻」，新年第一天就幸福到位，讓粉絲直呼元旦結婚真的很會選日子。