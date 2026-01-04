民眾快點儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，1月5日（一）在桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等7縣市，部分地區將實施停水作業，原因包含汰換管線工程、漏水調查作業、增設發電機工程等，停水時間最長9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市1月5日停水影響範圍與時間，讓民眾一文掌握自家供水是否被影響。

◼ 桃園市停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：辦理大園區華興路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接。

📍影響區域

大園區：田心里(部分地區)、仁德路、華興路一段、華興路二段。（以上皆含其巷道）

▲桃園市1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 台中市停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日上午8時30分至下午17時（8小時30分）
停水原因：辦理辦理南區南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶停水改接。

📍影響區域

南區：五權南路、五權路、南平一街、南平路、和昌街、工學北路、建成路、復興路三段、復興路二段、忠明南路、文林街、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。

▲台中市1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 雲林縣停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業。

📍停水地區

斗南鎮：延平北路、義和一路、義和三路、義和路、雲科路四段。

📍降壓地區

斗六市：義和一路。

斗南鎮：延平北路、義和一路、義和三路、義和二路、義和路。

虎尾鎮：延平北路、斗六聯絡道、縱貫公路。

▲雲林縣斗南鎮、斗南市1月5日停水、降壓影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：1月5日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：辦理雲林廠水林鄉164線8.5K至6.5K汰換管線工程新舊管線改接及用戶改接。

📍影響區域

水林鄉：大溝路、順興路。

▲雲林縣水林鄉1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 嘉義縣停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日下午22時至1月6日上午5時（7小時）
停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業，小區封閉及管段測試。 

📍影響區域

布袋鎮：太平東路、義布公路、西部濱海公路。

義竹鄉：義布公路。

▲嘉義縣1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 屏東縣停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：屏東所三地系統之淨水場及外站深井等增設發電機工程，三和淨水場暫停供水。

📍影響區域

瑪家鄉：排灣村、佳義村、凉山村。

內埔鄉：中山路、忠孝路、成功路、新展路、新發路、清涼路一段、清涼路二段、環山路、西淇路、遼北路、黎東路。

瑪家鄉：佳瑪道路、新安路、沿山公路、瑪筏道路、環山路。

萬巒鄉：新安路、沿山公路。長治鄉/三和路、華錦路。鹽埔鄉/三和路、中正東路、成功路。

▲屏東縣1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 宜蘭縣停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日下午13時至下午17時（4小時）
停水原因：辦理礁溪鄉六結路路段汰換管線工程。

📍影響區域

礁溪鄉：淇武蘭路、玉龍路二段、興農路。

▲宜蘭縣礁溪鄉1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎ 花蓮縣停水範圍一次看

🕦停水時間：1月5日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：114年度花蓮給水廠小區改善工程(南區水量計工程-光華淨水場汰換管線)。

📍影響區域：

吉安鄉：中正路二段、光華街、公園街、南海一街、南海七街、南海三街、南海九街、南海二街、南海五街、南海八街、南海六街、南海十一街、南海十三街、南海十二街、南海十街、南海四街、南濱路、南濱路一段、東海十街、海岸路、知卡宣大道一段、知卡宣大道二段、花東海岸公路、華中一路、華中路、華北一路、華北二路、華南一路、華南二路、華工一路、華工三路、華工二路、華工五路、華工六路、華工四路。

▲花蓮縣吉安鄉1月5日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
❗停水注意事項

台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

資料來源：台灣自來水公司

