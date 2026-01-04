冬天到了，不少人只是碰到門把，就會被靜電電到不行，整個人宛如不斷放電的「皮卡丘」，每次開門總是心驚膽顫，童綜合醫院高級健康檢查中心曾在臉書粉專表示，這是因為乾燥的環境有利於電荷轉移和累積，加上冬天穿的衣服比較多，衣服摩擦也會容易產生靜電，只要讓環境保持濕度、加強皮膚保濕，就能降低被靜電電擊的可能。
冬天常被電？乾燥環境電荷容易轉移
童綜合醫院高級健康檢查中心表示，冬天容易產生靜電的原因，是因為乾燥環境有利於電荷轉移和累積，加上冬天衣服穿得比較多，衣服跟衣服之間互相摩擦，容易產生大量電荷，這些電荷沒有途徑可以釋放，就會累積在衣服表面，等於你全身上面都會充滿靜電荷。
其實所有物體都有帶電，不管是金屬、塑膠、纖維等，包括人類也帶有電，通常都有相同數量的正、負電，而靜電產生是因為物體接觸、摩擦時，會讓負電荷移動，導致正負電荷不平衡，就會產生靜電，最常見就是換衣服時的摩擦，身體的負電荷被帶走，就只剩下正電荷，這時候再碰金屬門把、鍋子等，就會觸發放電反應。
增加濕度有助減少靜電
童綜合醫院高級健康檢查中心指出，想要防止被靜電電到不行，可以透過2個方式改善：
1、增加環境濕度
冬天不少人都會開暖氣，但暖氣也可能讓空氣中的濕度降低，可以使用加濕器，增加空氣的濕度，減少靜電產生。
2、做好身體保濕
每天都喝足夠的水分，讓體內有足夠的水分，也可以加強皮膚的保濕，減少被電到的可能。
除此之外，中國消防單位也指出，靜電除了會讓人被出其不意的電一下，還可能會引發加油站、化工廠等易燃環境的火災，要防止靜電，除了加強保濕之外，也可以在袖子上夾上一個金屬的夾子，像是常見的長尾夾，長尾夾的一側接觸皮膚，另一邊可以用來碰觸其他物品，幫助釋放靜電。
資料來源：童綜合醫院高級健康檢查中心、中國消防單位
