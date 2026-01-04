台中市最強景點名號換人拿了！據觀光署公布2025年1至10月的遊客統計數據，台中新冠軍景點「公益路商圈」在10月間吸引2419萬遊客人次到訪，狠狠甩開2024冠軍一中街以及老牌景點逢甲夜市。
2025台中最強景點提前封王！一中街、逢甲相加起來也輸慘
據觀光署近期公布的2025年1至10月景點觀光人潮統計數據，台中最強景點寶座由「公益路商圈」所拿下，在2025年10個月就吸引2419萬人次到訪，第二名是「一中商圈」，10個月內有904萬人次造訪，逢甲夜市則是第三名，完整景點排名如下：
2025年台中景點觀光人次排行（2025年1至10月）
第一名：公益路商圈，2419萬6670人次。
第二名：一中商圈，904萬8457人次。
第三名：逢甲夜市，721萬1654人次。
第四名：草悟道，559萬4281人次。
第五名：東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道(含后里馬場)，538萬0969人次。
第六名：廟東夜市及慈濟宮，514萬2831人次。
第七名：東海藝術商圈與夜市及路思義教堂498萬0281人次。
第八名：大甲鎮瀾宮，488萬4295人次。
第九名：新社職人小鎮，473萬1929人次。
第十名：臺中驛鐵道文化園區及綠空廊道，440萬9508人次。
在這份最新榜單中，可以發現「公益路商圈」的遊客人潮，即便將一中商圈、逢甲夜市加上第四名草悟道的數據相加，都難以匹敵，差距相當驚人。此外，計入8至10月的遊客人次後，大甲鎮瀾宮也遭「廟東夜市及慈濟宮」與「東海藝術商圈」超車，跌落至第八名。
公益路商圈確定成為台中最強新景點！魅力一次看
在2025年榜單中，首度列入統計的「公益路商圈」，便以2419萬遊客人次提前封王，拿下「台中最強景點」的名號，當地究竟有哪些特色也引發好奇。
事實上，公益路商圈為臺中市主題餐廳進駐最多的街道型商圈，亦為西區與南屯區的重要幹道。從2000年代開始，逐漸有大量知名燒肉名店進駐，一度被譽為「燒肉一條街」，這也是台中燒肉店享譽全台的起源之一。
而近年來，公益路商圈已不侷限於燒肉店，更躍升為台中餐飲的一級戰區。許多大坪數餐廳進駐，提供顧客舒適的用餐環境，使其成為台中人假日必去的都會型商圈；遊客人潮累積速度驚人，就連台中老牌的一中商圈、逢甲夜市等夜市型態商圈都難以企及。
逢甲夜市明顯復甦！提前確定奪回季軍寶座
除了公益路商圈提前封王，台中逢甲夜市也迎來了強勁復甦。相較於2024全年度，逢甲夜市僅吸引611萬人次遊客，當年屈居第4名；但到了2025年商圈人氣回升，先是1月輝達執行長黃仁勳造訪，隨後又有物調券、電影宣傳等活動帶動人潮。這讓當地在10個月內已吸引超過721萬人次，繳出超越2024全年的成績單；更因遊客人次與後方景點拉開不小差距，提前鎖定台中最強景點第三名的寶座。
資料來源：觀光署、大玩台中
