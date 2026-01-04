51歲黃立行（Stanley）從元祖嘻哈團體L.A. Boyz出道，後來以個人專輯奪下金曲獎歌王，也曾經全裸演出國片《台北晚九朝五》，但他在事業巔峰之際淡出演藝圈，與女友徐靜蕾愛情長跑15年，感情穩定。日前跨年夜，有人在台北市巧遇消失6年的黃立行本尊，網友看到照片大呼：「天啊！S級隱藏版人物！」
外出捕獲野生黃立行 男神背博美愛犬太萌
知名DJ馬克去年底在粉專分享一張合照，只見他身旁站著的是久違大眾視野的男神黃立行本人，可見黃立行戴深色毛帽，穿著連帽上衣，胸前背著與女友徐靜蕾共同飼養的白色博美犬，年過半百的他，俊俏外表與多年前還在演藝圈時幾乎沒有差別。
馬克興奮地寫下：「2025的最後幾分鐘，遇到了Stanley黃立行，讓我覺得2026會是強到地心引力抓不住的一年。」照片曝光後，大批網友湧入留言：「長得帥還養狗狗，這是什麼完美的Stanley」、「天啊！我要是有幸遇見Stanley我會直接原地起飛耶！太開心」、「重點是他這樣背狗欸，好可愛」、「隱藏版男神！」
金曲歌王消失演藝圈6年 與女友徐靜蕾皆不婚主義
黃立行2019年參加大陸綜藝節目、擔任哥哥黃立成虛擬版權交易平台「Machi X」顧問後，近況鮮少人知，與女友過著低調的生活，他和徐靜蕾都是不婚主義，認為彼此給予對方極大信任就好，無須用法律文件證明兩人關係，親友也不催婚、催生，徐靜蕾坦承39歲曾經赴美凍卵，為以後想要生小孩時有個保障。
資料來源：歐馬克臉書
