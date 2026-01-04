我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊好手陸續接獲徵召消息，組訓團隊上月中已選出43人集訓名單，即將在本月15日於左營國訓中心的訓練基地，展開第一階段集訓，屆時43位參與集訓名單也會公開，過年則僅休息4天，便會回到台北參與第二階段集訓，並安排2場與日職球隊福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士的熱身賽，備戰3月5日開打的經典賽。中華隊球員徵召狀況自11月陸續傳來好消息，多位旅外選手如鄭宗哲、李灝宇、林昱珉等人都坦言有收到徵詢，並有出賽意願。上月底，總教練曾豪駒則鬆口透露，旅日組幾乎全數回歸，包含軟銀鷹徐若熙、日本火腿鬥士的古林睿煬、孫易磊3位重要投手，都有望披上中華隊戰袍，甚至有機會參宇本月中第一階段集訓，讓中華隊教練團更密切掌握狀態。中華隊本月15日就會展開第一階段集訓，地點在左營國訓訓練基地，屆時會按照集訓狀況選出最終30人名單，預計2月初公布正式名單。此外，第二階段則辦在2月中農曆年節後，僅休息4天、大年初三（2月19日）就會於台北大巨蛋展開第二階段集訓，一路練到2月25日至28日的「台日棒球國際交流賽」，中華隊將在主場迎戰日職軟銀鷹與日本火腿，結束後啟程前往日本，備戰3月5日開打的經典賽。中華隊在本屆經典賽被分在C組，同組對手有日本、韓國、澳洲與捷克，C組午場開幕戰將於3月5日台灣時間12點開打，就是由中華隊面對澳洲，接著一連打4天，賽程直到最後一戰8日午場面對韓國後結束。各隊打完單循環賽後，分組前2名得以晉級在美國開打的複賽。