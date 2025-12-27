我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，串流平台Netflix Japan近日推出經典賽各國總教練訪談。中華隊總教練曾豪駒受訪時表示，棒球總是在國際賽期間凝聚台灣球迷的力量，希望此次能組成最優異的團隊面對高強度賽事，曾豪駒坦言，明年挑戰會更高，但不管結果如何，一定會展現好的一面給球迷看。Netflix Japan確定取得明年經典賽日本地區獨播權，將全面轉播47場完整賽事，近期Netflix Japan也推出各國總教練訪談，其中去年帶領中華隊奪下世界12強冠軍的「龍貓」曾豪駒也是受訪成員之ㄧ。曾豪駒表示，棒球對於台灣來講，具有非常特殊的意義，「每次遇到國際賽的時候，總是能凝聚台灣球迷的力量，來為台灣隊（中華隊）去做加油。我們也希望能夠在WBC的比賽，展現我們拚勁以及想要贏球的一個態度。」曾豪駒指出，台灣正積極加入長期追蹤的優秀選手，「我們都希望最後能組成一個優異的團隊，去面對這一次的賽事。」談到明年將交手日本隊，曾豪駒說，「日本隊一直以來都是我們在交戰過程中想要追尋的，或者是甚至超越的一個方向。我相信我們也會好好準備，去正面與他們去做交流。」曾豪駒喊話，不管最後的結果如何，全隊會一起展現好的球賽給球迷們看。對於去年拿下世界12強冠軍，曾豪駒直言團隊經驗、信心提升了不少，「未來我們會接受到更大的挑戰，因為我們要面臨大聯盟球星。我們希望展現凝聚力，讓球迷看到我們的拚勁、我們的努力，去成就一場好的比賽。」