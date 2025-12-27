2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊昨（26）日公布首波8人確定名單，除了大谷翔平外，全都是投手。日本隊監督井端弘和表示，暫緩公布野手的原因是不希望選手因此鬆懈，他指出，剩餘22人名單將於1月中旬出爐，大谷是否投球也將影響到日本隊投手佈陣，剩餘名額落在7、8人。
日本隊公布首波名單 清一色都投手
日本隊昨日公布第一波入選名單，分別有大谷翔平、松井裕樹、菊池雄星、伊藤大海、大勢、種市篤暉、平良海馬以及石井大智，此名單除了大谷是「二刀流」外，其餘7位都是投手。
據《體育報知》報導，剩餘的22位選手預計1月中旬公布。在首波的8人名單中，大聯盟組僅有大谷、菊池、松井3人。雖然山本由伸、菅野智之、鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆等人已「內定」參賽，但受限於大聯盟方面的程序延遲或效力的球隊尚未確認，預計將延至1月中旬一併公布。
不希望選手鬆懈 井端弘和透露暫緩公布野手原因
日本隊監督井端弘和解釋尚未公布野手的原因，「雖然名單已大致確定，但不希望球員因此鬆懈。」關於後續名單公佈，井端說，「等待確認自主訓練期間的身體狀況，並與各所屬球隊完成協調後，會再對外宣布。」日本隊投手陣容預計為15人，將視大谷翔平是否能以投手身分出賽，投手剩餘名額將落在7至8人。
基於井端重視「第二先發」的調度方針，目前正考慮徵召在韓國交流戰中表現出色的北山亘基與曾谷龍平；後援投手則可能從松山晉也、杉山一樹、藤平尚真等人之中選出1至2人。
更多棒球相關新聞：
經典賽／大谷翔平續穿16號！日本首波8人名單出爐 菊池雄星參戰
軟銀對徐若熙規劃曝光！城島健司：若他入選經典賽中華隊不會阻攔
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本隊昨日公布第一波入選名單，分別有大谷翔平、松井裕樹、菊池雄星、伊藤大海、大勢、種市篤暉、平良海馬以及石井大智，此名單除了大谷是「二刀流」外，其餘7位都是投手。
據《體育報知》報導，剩餘的22位選手預計1月中旬公布。在首波的8人名單中，大聯盟組僅有大谷、菊池、松井3人。雖然山本由伸、菅野智之、鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆等人已「內定」參賽，但受限於大聯盟方面的程序延遲或效力的球隊尚未確認，預計將延至1月中旬一併公布。
不希望選手鬆懈 井端弘和透露暫緩公布野手原因
日本隊監督井端弘和解釋尚未公布野手的原因，「雖然名單已大致確定，但不希望球員因此鬆懈。」關於後續名單公佈，井端說，「等待確認自主訓練期間的身體狀況，並與各所屬球隊完成協調後，會再對外宣布。」日本隊投手陣容預計為15人，將視大谷翔平是否能以投手身分出賽，投手剩餘名額將落在7至8人。
基於井端重視「第二先發」的調度方針，目前正考慮徵召在韓國交流戰中表現出色的北山亘基與曾谷龍平；後援投手則可能從松山晉也、杉山一樹、藤平尚真等人之中選出1至2人。
更多棒球相關新聞：
經典賽／大谷翔平續穿16號！日本首波8人名單出爐 菊池雄星參戰
軟銀對徐若熙規劃曝光！城島健司：若他入選經典賽中華隊不會阻攔
更多「2026經典賽」相關新聞。