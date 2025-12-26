我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，軟銀隊CBO城島健司親自替徐若熙披上「18號」王牌球衣，城島透露，球隊針對18號並沒有花太多時間討論，馬上決定給徐若熙。至於明年經典賽，軟銀隊也不會阻擋徐若熙參賽，徐若熙則喊話，加入軟銀隊後仍會戰戰兢兢，盡力爭取先發輪值。城島健司在記者會上直言，徐若熙是軟銀今年最好的聖誕禮物，「歡迎若熙來到軟銀隊大家庭。雖然他是非常好的投手，但站在球隊觀點，還不到頂點、天花板，我們擁有世界頂級的運科、教練團隊，希望幫助他未來成長。」城島透露未來對徐若熙的使用方針，「明年不會讓他衝太快，經典賽後先適應環境，慢慢幫他做規劃。希望幾年後，若熙成為頂級選手，朝世界級投手邁進，我對他非常期待。」城島直言，球團不會阻礙徐若熙打經典賽，「能被選到是榮幸，我們不會阻礙。」聽到城島的使用方針，徐若熙表示，加入軟銀後，仍是會戰戰兢兢去面對，「我想跟球隊說，會盡力爭取先發輪值，用盡我的全力拿下每場比賽。」他認為，到日本後仍是做好自己，「換個地方比賽，多跟隊友溝通，把自己有的回饋給教練團。」談到選擇軟銀的原因，徐若熙表示，「去過軟銀基地、主場，整個制度完善、很好。我自己想要當很好的選手，不管在台灣或日本，讓大家知道我們選手都有一定實力，有能力不一定旅外，可以先進來中職磨練再出去發展。」徐若熙今日披上象徵王牌的「18號」球衣，城島透露，這個號碼隊史上很多好投手穿過，但球隊很快就決定給徐若熙穿18號，「沒有花太多時間討論。」針對徐若熙合約，軟銀隊GM三笠杉彥僅願意公佈為3年，詳細簽約金、年薪都未公布。