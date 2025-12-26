我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙加盟軟銀鷹，城島健司親自出席記者會。（圖／記者葉政勳攝,2025.12.26）

▲徐若熙加盟軟銀記者會，現場近百位媒體出席。（圖／記者葉政勳攝,2025.12.26）

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，雙方簽下3年總值破千萬美元的大合約，徐若熙正式穿上「18號」軟銀球衣，宣告展開日職生涯。徐若熙2019年從平鎮畢業，在首輪第6順位被龍隊指名，入隊後動過右肘骨刺清除手術以及右肘韌帶重建手術。徐若熙在2023年8月中復出，經過龍隊1年半的耐心保護，今年破繭而出，本季出賽19場，主投114局，拿下5勝7敗，送出120次三振，防禦率2.05、WHIP0.81、ERA+168.01。季末徐若熙取得旅外球員資格，並在10月29日行使，正式宣告挑戰海外職棒。11月初徐若熙赴日，與軟銀隊進行會面， 不僅參觀球場、訓練基地等硬體設備，更與軟銀隊會長王貞治共進晚餐，徐若熙也感受到王貞治的親切。今日正式舉辦徐若熙加盟軟銀隊記者會，據了解，徐若熙與軟銀隊簽下的合約推估為期3年破1000萬美元（約合新台幣3.18億元）。隨著合約成立，其原所屬球隊味全龍隊也將獲得約200萬美元的入札金。今日現場媒體眾多，整個記者會近百位記者出席。此外，軟銀隊與味全龍高層也都盛裝參與，軟銀隊首席棒球主管（CBO）城島健司領軍，隨行GM三笠杉彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介。台灣方面，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及龍隊創辦人魏應充、領隊丁仲緯、總教練葉君璋均到場見證。此外，徐若熙的母校平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏與投手教練羅健銘也受邀出席。