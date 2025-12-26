我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌出席徐若熙加盟記者會。（圖／記者葉政勳攝,2025.12.26）

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，雙方在台北舉辦加盟記者會，中職會長蔡其昌趁著立法院表決空檔出席。蔡其昌表示，徐若熙是一位話不多但時常掛著笑容的選手，唯一一次沒笑容是在年初的經典賽資格賽，當時徐若熙因傷被換掉首戰先發，「他內心很不開心，第一次看到我是沒笑容，因為他認為這點小傷不算什麼，他有決心、毅力為國家出戰。」蔡其昌在記者會率先致詞，他透露，趁著立法院表決空檔來替徐若熙加油，「我講完話就要回立法院，這麼重要時刻不來我會有遺憾。」蔡其昌回憶，徐若熙職棒初登板演出3.2局11K驚人表現，他剛好人在現場，「我大為驚艷，為了他跑去洲際球場，不過後來退場時，還疑惑為什麼教練團要換掉他。現在證明葉君璋教練深謀遠慮，好選手養成需要在每個階段有好團隊協助、照顧。」蔡其昌說，徐若熙在他印象中，是一位話不多但總是帶的笑容的球員，「他對自己要求、期許高，並且很認真努力練習。」蔡其昌透露，年初經典賽資格賽首戰面對西班牙的先發投手正是徐若熙，但因為腿部不適臨時換將，「教練團認為不能有一點差池，為了保護徐若熙。他內心很不開心，第一次看到我是沒笑容，因為他認為這點小傷不算什麼，他有決心、毅力為國家出戰。」蔡其昌表示，當時他安慰徐若熙，未來路還很長，「他還年輕，一個選手的成功，態度、鬥志以及求勝慾望是運動生涯發展中的重要關鍵。」今日徐若熙加盟軟銀隊，蔡其昌也說，希望給基層選手借鑒，高中畢業不一定要馬上旅外，可以先經中職的洗禮，再挑戰國外殿堂，「古林睿煬、徐若熙、林安可的成功模式，開創新的可能，給未來的選手參考。」蔡其昌對著徐若熙說，「明年上一軍我就要飛去福岡替若熙加油，相信時間不會太晚，祝福若熙未來棒球人生一切順利。」